A Dakar pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket, les Léopards basketball de la République démocratique du Congo ont rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Christophe Muzungu, lundi 29 juin. Cette rencontre a été l'occasion pour l'équipe de lui présenter leurs civilités, mais aussi d'aborder plusieurs préoccupations.

Au cours des échanges, les joueurs et leurs dirigeants ont notamment invité l'ambassadeur à assister à leur prochain match. Ils ont également évoqué des difficultés importantes, notamment le non-paiement de leurs primes liées aux matchs de la deuxième fenêtre, ainsi que la situation actuelle de l'équipe, jugée préoccupante à quelques jours du début de la compétition.

Réagissant après cette visite, André Komichelo, secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo, a expliqué le sens de cette démarche :

« Nous avons échangé avec lui sur le moral des joueurs, sur les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement à Dakar, et nous lui avons exposé les différentes difficultés auxquelles nous faisons face ».

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L'ambassadeur a été honnête, rapporte-t-il : « Il nous a rappelé qu'il s'agit d'une représentation diplomatique et qu'il interviendra dans la mesure de ses possibilités, selon les sujets. Cependant, nous pouvons vous rassurer que nous n'avons reçu aucune garantie formelle quant à la résolution de nos problèmes ici à Dakar. »

Cette situation suscite des inquiétudes au sein de la délégation congolaise, alors que l'équipe se prépare à défendre ses chances dans un contexte jugé difficile.

Les Léopards démarrent cette troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde le 02 juillet face à Madagascar, puis le 4 juillet contre la Cote d'Ivoire pour terminer face au Sénégal le 5 juillet.