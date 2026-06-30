Congo-Kinshasa: L'ACGT organise un concours pour recruter des ingénieurs et architectes

L'Agence congolaise de grands travaux (ACGT) poursuit ses efforts pour renforcer ses capacités techniques. Dans cette optique, elle a organisé, dimanche 28 juin, un concours de recrutement destiné aux ingénieurs et architectes, afin de compléter son personnel.

Le concours s'est déroulé dans une ambiance jugée conviviale, notamment à l'Institut de la Gombe, à Kinshasa. Au total, 625 candidats ont été retenus pour participer à cette épreuve.

Outre la capitale, les tests ont également été organisés dans deux autres régions du pays : Lubumbashi, au niveau de la direction provinciale du Haut-Katanga, et

Mbuji-Mayi, dans l'espace Grand-Kasaï.

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C'est dans cette dernière ville que le directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, a personnellement procédé au lancement des épreuves.

Des profils variés recherchés

L'initiative vise à doter l'agence de compétences techniques diversifiées, nécessaires à la mise en oeuvre des grands projets d'infrastructures. Les candidats provenaient de plusieurs domaines spécialisés, notamment : ingénierie civile, électromécanique, bâtiment et travaux publics (BTP), géométrie-topographie, architecture, urbanisme, environnement.

Chaque postulant a été soumis à une série de questions théoriques adaptées à son domaine de compétence, afin d'évaluer ses connaissances et aptitudes professionnelles.

Résultats attendus dans une semaine

À l'issue de cette étape, la direction des ressources humaines de l'ACGT est chargée de superviser la correction des copies.

Les résultats du concours sont attendus dans un délai d'une semaine. Les candidats retenus à cette phase poursuivront le processus de recrutement, conformément aux procédures en vigueur au sein de l'agence.

Renforcer les capacités techniques de l'ACGT

À travers cette démarche, l'Agence congolaise de grands travaux entend renforcer son capital humain, élément clé pour la réalisation efficace des projets d'infrastructures à travers le pays.

Ce recrutement s'inscrit dans une dynamique globale visant à améliorer la qualité des interventions de l'ACGT, dans un contexte où les besoins en infrastructures modernes restent importants en République démocratique du Congo.