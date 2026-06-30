Afrique: Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire éliminée par la Norvège après un scénario cruel

La Côte d'Ivoire quitte la Coupe du monde 2026 au terme d'un seizième de finale frustrant face à la Norvège. Battus 2-1, les Éléphants ont longtemps rivalisé avec leurs adversaires avant de céder en toute fin de rencontre sur un but d'Erling Haaland, alors qu'ils semblaient avoir repris l'ascendant après leur égalisation.

Dès les premières minutes, les deux équipes se sont livrées un duel équilibré, chacune cherchant à imposer son rythme sans véritablement prendre le contrôle du jeu. Les Ivoiriens se sont procuré la première véritable occasion lorsque Nicolas Pépé, esseulé au second poteau, n'a pas réussi à concrétiser un centre venu de la droite.

Au fil de la première période, les hommes d'Emerse Fae ont progressivement confisqué le ballon, mais leur domination est restée stérile. Plus réaliste, la Norvège a frappé juste avant la pause. Servi sur le côté droit, Antonio Nusa s'est infiltré dans la surface avant d'enrouler une frappe imparable dans la lucarne de Yahia Fofana, offrant l'avantage aux Scandinaves contre le cours de la possession.

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Au retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire a accentué la pression en occupant durablement le camp adverse. Les Norvégiens ont choisi d'attendre et de procéder en contre-attaque, une stratégie qui a failli être récompensée lorsque Torbjørn Heggem a vu sa tentative à bout portant repoussée.

Les efforts ivoiriens ont finalement été récompensés à la 70e minute grâce à Amad Diallo. Lancé sur le flanc droit, l'ailier a combiné avec Nicolas Pépé avant d'éliminer plusieurs défenseurs et de conclure d'une frappe puissante qui n'a laissé aucune chance au gardien Ørjan Nyland. Un but qui semblait relancer totalement les Éléphants.

Dans la foulée de cette égalisation, la dynamique paraissait clairement favorable à la Côte d'Ivoire. Les joueurs d'Emerse Fae multipliaient les initiatives et donnaient le sentiment de pouvoir faire basculer la rencontre.

Mais quelques instants plus tard, un arrêt de jeu provoqué par une blessure d'Amad Diallo est venu interrompre cette période de domination. Contraint de recevoir des soins avant de reprendre sa place, l'attaquant ivoirien a involontairement contribué à casser le rythme que son équipe avait réussi à imposer après l'égalisation.

À la reprise du jeu, la Norvège a rapidement retrouvé de la fraîcheur et s'est projetée vers l'avant. Sur une percée de Patrick Berg, Erling Haaland est parvenu à se libérer dans une surface pourtant encombrée pour inscrire, d'un plat du pied, son 60e but en sélection. Une réalisation intervenue au moment où les Éléphants semblaient avoir perdu l'élan accumulé après leur retour au score.

Malgré une ultime poussée et plusieurs situations dangereuses, dont un coup franc d'Amad Diallo, la Côte d'Ivoire n'est pas parvenue à revenir une seconde fois. La Norvège a conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final et décroche ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale, où elle affrontera le Brésil le 5 juillet au Stade de New York New Jersey.

Pour les Éléphants, cette élimination laisse des regrets. Dominateurs par séquences et revenus avec caractère dans la rencontre, ils ont payé cash leur manque d'efficacité dans les deux surfaces. L'interruption liée à la blessure d'Amad Diallo a également marqué un tournant, en brisant la dynamique ivoirienne au moment où la Norvège semblait vaciller, avant que les Scandinaves ne profitent de ce changement de rythme pour reprendre définitivement l'avantage.