Afrique Centrale: Zone Cémac - Le taux de croissance chute à 3,2%

Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) a tenu, le 29 juin à Yaoundé, au Cameroun, sous la direction du gouverneur de l'institution, Yvon Sana Bangui, sa deuxième session ordinaire de l'année 2026.

Examinant les perspectives économiques sous-régionales, il ressort que le taux de croissance économique de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) pour l'année en cours est estimé à 3,2%, en légère baisse par rapport à celui de l'année 2025 qui était établi à 3,4%.

Hormis le taux de croissance déclaré en baisse, les experts de la BEAC ont noté aussi un taux d'inflation en moyenne annuelle qui se situerait à 2,4 %, contre 2,1 % en 2025 et un repli du déficit du solde budgétaire, base engagements et hors dons de 3,7 % et un produit intérieur brut (PIB) de 1,9 % cette année.

Le déficit du compte courant, dons officiels compris, va s'établir à 2,9 % du PIB en 2026, contre 4,0 % en 2025. Au 31 décembre prochain, note le CPM, la masse monétaire devrait augmenter de 13,1 % et les réserves de change en mois d'importation des biens et services représenteraient 4,72 par mois, après 4,12 par mois en 2025.

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Par contre, le taux de couverture extérieure de la monnaie s'établirait à 70,7 %, en légère hausse par rapport à celui de 2025 qui était s'établit à 65,2 %. En définitive, le CMP a décidé d'abaisser le taux d'intérêt des appels d'offres de 4,75 % à 4,50 % et celui de la facilité de prêt marginal de 6,25 % à 5,75 %.

De même, la BEAC a résolu de chuter les coefficients des réserves obligatoires de 7,00 % à 6,50 % sur les exigibilités à vue, et de 4,50 % à 4,00 % sur les exigibilités à terme, et de maintenir le taux de la facilité de dépôt à 0,00 %. « Malgré ces quelques faiblesses constatées, la perspective économique de la Cémac demeure favorable. Toutefois, on a noté une réduction du déficit budgétaire à -1,9% du PIB en 2026, contre -3,7% en 2025.

S'agissant du déficit extérieur, l'on note une amélioration. Et, cette défaillance se situe à -2,9% du PIB en 2026, contre -4% du PIB l'année dernière, principalement lié à l'amélioration des cours du pétrole et à la stabilité des volumes des produits exportés », a expliqué Yvon Sana Bangui, président du CPM.

Des réserves de change en progression de 25%

S'agissant des réserves de change, le CPM a constaté une progression de 25%, ce qui atteindrait 16962,3 milliards FCFA en 2026, contre 6370,4 milliards FCFA en 2025, correspondant 4,74 mois d'importation des biens et services au titre de cette année, contre 4,12 mois l'année dernière.

Ayant analysé ces situations économiques à l'échelle internationale et au niveau sous-régional, l'orientation de la politique monétaire au troisième trimestre de l'année en cours s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la stabilité à court et moyen terme et de lutte contre l'inflation qui demeurerait en deçà de la norme communautaire.

Dans ce contexte, le CPM a décidé de baisser les principaux taux directeurs, dont celui de la facilité de prêt marginal établit à 5,75%. Il a décidé de baisser aussi de 50 points de base les coefficients de réserve obligatoire, notamment de 7% à 6,6% sur les exigibilités à vue, et 4,50% à 4% sur les exigibilités à terme. Par ailleurs, le CPM a résolu de maintenir inchangé le taux de la facilité de dépôt à 0 aussi.

Cette session traduit la volonté de la BEAC de poursuivre une politique monétaire à la fois prudente pour tenir compte de la situation de géopolitique qui prévaut, mais aussi une politique monétaire crédible et adaptée aux réalités dans la sous-région Cémac, a conclu Yvon Sana Bangui, lors d'une conférence de presse tenue en ligne en direct des six Etats memebres de la BEAC.