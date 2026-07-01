Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er juillet 2026

revue de presse

Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire éliminée par la Norvège après un scénario cruel

La Côte d'Ivoire quitte la Coupe du monde 2026 au terme d'un seizième de finale frustrant face à la Norvège. Battus 2-1, les Éléphants ont longtemps rivalisé avec leurs adversaires avant de céder en toute fin de rencontre sur un but d'Erling Haaland, alors qu'ils semblaient avoir repris l'ascendant après leur égalisation.

Dès les premières minutes, les deux équipes se sont livrées un duel équilibré, chacune cherchant à imposer son rythme sans véritablement prendre le contrôle du jeu. Les Ivoiriens se sont procuré la première véritable occasion lorsque Nicolas Pépé, esseulé au second poteau, n'a pas réussi à concrétiser un centre venu de la droite. (Source allAfrica)

Ouganda : Le procès de Kizza Besigye s'est ouvert à Kampala

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Le procès pour trahison de l'opposant ougandais Kizza Besigye s'est ouvert mardi à Kampala, dans un climat de forte répression politique marqué par une série d'arrestations de militants, d'avocats et de figures de l'opposition, ainsi que par des pressions croissantes contre les médias indépendants.

Au cœur de cette escalade se trouve le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l'armée et fils du président Yoweri Museveni. Ces dernières semaines, il a ordonné l'arrestation de plusieurs militants, responsables politiques et avocats de premier plan, tout en faisant fermer le principal groupe de presse indépendant du pays.

Âgé de 52 ans, Kainerugaba est connu pour ses déclarations provocatrices sur les réseaux sociaux. Il s'y est notamment vanté d'avoir fait enlever et torturer des opposants, tout en multipliant les publications plus fantaisistes, comme ses plaisanteries sur un supposé mariage avec la chanteuse Beyoncé. Il affirme également depuis plusieurs années qu'il succédera à son père, Yoweri Museveni, 81 ans, au pouvoir depuis quatre décennies. (Source Africanews)

Francophonie : L'OIF lance officiellement la course à l'élection de son nouveau secrétaire général

Alors qu'un nouveau mode de désignation du patron de l'organisation est inauguré cette année, les quatre prétendants au poste ont été auditionnés sur leur programme, mardi 30 juin, par les ministres des Affaires étrangères des États membres de plein droit de l'OIF. L'élection formelle du nouveau secrétaire général aura lieu lors du sommet de la Francophonie de Phnom Penh, au Cambodge, en novembre prochain.

Si le prochain sommet de la Francophonie ne se tiendra qu'au mois de novembre prochain à Phnom Penh, au Cambodge, la course pour accéder à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) a officiellement démarré mardi 30 juin à Paris. (Source RFI)

Ghana : Mahama débloque $26,5 millions face aux inondations

Le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé une enveloppe d'environ 26,5 millions de dollars pour financer les opérations de secours et les mesures de prévention après les inondations qui ont fait au moins 12 morts à Accra et dans le sud du pays.

Le président ghanéen John Dramani Mahama a ordonné le déblocage immédiat de 300 millions de cedis ghanéens, soit environ 26,5 millions de dollars américains, du Fonds de réserve afin de soutenir les opérations de secours et les mesures d'atténuation à la suite des inondations qui ont touché Accra et plusieurs communautés du sud du Ghana.

Cette décision intervient alors que le service des Sapeurs-pompiers (GNFS, sigle anglais) fait état d'un bilan provisoire d'au moins 12 morts. Plus de 470 personnes ont été secourues, tandis que les premières évaluations officielles indiquent que 38 802 personnes ont été affectées, 7 761 ménages déplacés et sept personnes demeurent portées disparues. Les autorités n'excluent pas une aggravation du bilan à mesure que les opérations de recherche se poursuivent. (Source Apanews)

Faux décret présidentiel : Le gouvernement camerounais confirme une tentative de fraude à la CRTV

Le gouvernement camerounais est sorti de son silence sur l'affaire du faux décret présidentiel déposé à la CRTV. Dans un communiqué signé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, les autorités confirment qu'une tentative de diffusion d'un faux acte portant nomination d'un vice-président de la République a bien eu lieu. Elles démentent toutefois les spéculations qui entouraient cette affaire et appellent à la vigilance.

Selon le communiqué officiel signé ce 30 juin, les procédures internes de vérification de la CRTV ont permis de détecter la falsification avant toute diffusion. Le faux décret n'a ainsi été publié sur aucune antenne de l'office public. Les autorités précisent également que l'auteur présumé a été interpellé et se trouve désormais à la disposition des services compétents, tandis qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette tentative de fraude. (Source LeBledParle)

Maroc : Un réseau chinois de cambrioleurs de villas de luxe démantelé près de Casablanca

La Gendarmerie royale a arrêté quatre ressortissants chinois soupçonnés d'appartenir à une organisation criminelle spécialisée dans le cambriolage de villas de luxe à Bouskoura, près de Casablanca. L'opération a permis la saisie de matériel technologique utilisé lors des effractions. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'interpeller les autres membres présumés du réseau.

La Gendarmerie royale a procédé au démantèlement d'un réseau criminel présumé spécialisé dans les cambriolages de résidences haut de gamme situées à Bouskoura et dans le secteur de la Ville Verte, dans la province de Nouaceur. L'opération, menée par les unités territoriales de Ville Verte et de Nouaceur, a abouti à l'interpellation de quatre personnes de nationalité chinoise. (Source Afrik.com)

Au nord du Nigeria, 37 élèves enlevés par des djihadistes, selon les autorités locales

Ce dernier épisode de violences s'est produit lundi matin, quand des assaillants présumés de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué un lycée de la ville de Lassa, dans la zone administrative d'Askira Uba, tuant trois personnes, dont un soldat, selon les autorités.

Trente-sept élèves sont portés disparus après que des djihadistes ont pris d'assaut lundi leur établissement scolaire, dans le nord-est du Nigeria, selon une liste diffusée mardi 30 juin par un responsable local et consultée par l'Agence France-Presse (AFP).

Les enlèvements contre rançon, visant en particulier des élèves, sont devenus une pratique courante dans le pays le plus peuplé d'Afrique tant de la part de groupes djihadistes que de bandes criminelles, appelées « bandits », dans le nord et le centre du pays, les régions les plus touchées par l'insécurité. (Source Le Monde Afrique)

ODD : Brazzaville abrite un dialogue régional sur la gouvernance locale et les infrastructures territoriales

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) organise, les 30 juin et 1er juillet à Brazzaville, un Dialogue régional sur la gouvernance locale, les infrastructures territoriales et l'accélération des Objectifs de développement durable (ODD) en Afrique.

Les assises de Brazzaville regroupent une cinquantaine de leaders locaux et communautaires ainsi que des experts en développement territorial venus de quinze pays d'Afrique australe, de l'Est, du centre et de l'Ouest avec pour objectif de repenser la gouvernance et les infrastructures territoriales.

Les participants tentent d'esquisser des solutions pragmatiques pour surmonter les défis structurels du développement territorial. Ainsi, il est prévu des sessions interactives et d'ateliers de co-création pour, entre autres, catalyser l'innovation territoriale (cartographier et valoriser) les modèles de gouvernance locale ayant prouvé leur impact sur les ODD. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Congo-Kinshasa : Une unité spéciale pour sécuriser les mines

Le gouvernement congolais discute avec une entreprise privée pour former 20 000 agents chargés de constituer une garde minière, dans les zones d'exploitation.

La réforme s'inscrit dans le cadre d'une amélioration de la gouvernance du secteur minier. Les 20.000 hommes qui doivent encore être formés auront pour mission de protéger les grandes exploitations minières, d'encadrer les mines artisanales et de renforcer la traçabilité des exportations de minerais.

Les autorités congolaises n'ont pas communiqué, pour l'instant, l'identité de l'entreprise privée qui va former cette unité paramilitaire. (Source Deutsche Welle)

Guinée : Plus de 5 100 fonctionnaires radiés de l'administration publique

Le gouvernement guinéen a procédé à la radiation de 5 125 fonctionnaires de l'administration publique, selon plusieurs arrêtés signés le 18 juin par le ministre de la Modernisation de l'administration et de la Fonction publique, Faya François Bourouno. Parmi les agents concernés, 4 906 sont sanctionnés pour abandon de poste et 219 autres sont radiés après avoir dépassé la durée réglementaire de cinq ans de leur mise en disponibilité.

Un premier arrêté porte sur la radiation de 3 061 fonctionnaires pour abandon de poste. Les personnes visées appartiennent à plusieurs institutions et départements ministériels, notamment la présidence de la République ainsi que les ministères des Affaires étrangères, de l'Éducation, de la Santé, de la Justice, de la Sécurité, de l'Environnement et du Tourisme. (Source LSI Africa)