Maroc: Le Bureau politique de l'USFP réclame des élections libres et un terrain équitable

Ci-dessous la traduction intégrale du communiqué du Bureau politique, publié à l'issue d'une réunion tenue lundi sous la présidence du Premier secrétaire.

Le Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires a tenu sa réunion ordinaire dans la soirée du lundi 29 juin 2026, sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar. Après adoption de l'ordre du jour, le Premier secrétaire a présenté un exposé portant sur les développements de la situation politique et les préoccupations organisationnelles à l'horizon de la prochaine échéance législative. À l'issue des débats qui ont porté sur les différentes manifestations caractérisant la situation générale et les préoccupations de l'opinion publique nationale.

-- Le Bureau politique enregistre avec étonnement ce que la scène politique a connu récemment en matière de rumeurs tranchant, de manière presque certifiée, le nom du prochain chef du gouvernement, avec les migrations collectives qui en ont résulté, impliquant des barons des élections entre les partis de l'hémonisme gouvernemental. L'USFP s'est refusé à s'engager dans ces « arrangements » et leurs retombées, convaincu que leurs propagateurs visent à induire l'opinion publique en erreur en anticipant les résultats de la volonté populaire, et à empiéter sur la prérogative exclusive de Sa Majesté le Roi, seul habilité à nommer le chef du gouvernement après proclamation des résultats définitifs des élections. Il considère que la véritable voie pour consolider la confiance dans les institutions n'est pas d'annoncer des résultats prématurément, mais de garantir des élections libres, honnêtes et compétitives, dont l'arbitre unique sera la voix du citoyen, en tant que seule source démocratique de légitimité.

-- Il considère que la course des dirigeants des partis de l'hégémonisme gouvernementale à revendiquer les résultats des prochaines élections occulte le bilan catastrophique de leurs choix au cours de cette mandature sur le quotidien de millions de Marocains et leurs droits à la dignité dans les différents domaines sociaux

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-- Santé, éducation, emploi. Cette période aura été marquée par des manquements répétés aux engagements et aux promesses, dont seul l'élargissement des marges de la pauvreté et la destruction de la classe moyenne auront été tenus, au profit de manifestations de rente et de privilèges dont ont bénéficié une catégorie de spéculateurs et de proches du pouvoir. Et ce, alors que les Marocains aspirent à des choix alternatifs susceptibles de relancer la croissance vers une réponse à leurs attentes en matière de justice sociale et territoriale, réduisant les inégalités entre les catégories de la société et ses espaces géographiques.

-- Il salue l'approche participative ayant caractérisé la préparation de la prochaine échéance législative, sur instructions de Sa Majesté le Roi. Il parie sur le fait que ces élections constituent une opportunité pour débarrasser notre processus démocratique des différentes formes de manipulation et de corruption, et pour l'affranchir de toute tentative d'encerclement du pluralisme et de son instrumentalisation au service d'intérêts personnels primant sur l'intérêt général -- d'autant que les dossiers soumis à la justice ont révélé comment des trafiquants de drogue et des détourneurs de fonds publics ont infiltré les institutions, en ont pris le contrôle, et ont manipulé les destins des partis tout en fragilisant les citoyens.

-- Il affirme que la démocratisation de la vie politique exige également la démocratisation de l'information et la lutte contre toutes les formes de désinformation médiatique et de fabrication de certitudes électorales illusoires, afin de garantir une compétition loyale fondée sur les programmes et non sur les rumeurs, ainsi que le droit de tous les compétiteurs à accéder à l'espace public, aux médias et aux ressources publiques, dans le respect du principe d'égalité entre tous les partis politiques.

-- Il appelle Monsieur le Chef du gouvernement à mettre fin à toutes les formes d'utilisation des moyens de l'État dans la campagne électorale et en amont de celle-ci, ainsi qu'aux moyens et aux capacités des collectivités territoriales, dans un souci d'égalité des chances entre les différents acteurs politiques.

-- Il exhorte l'ensemble des militantes et militants du parti à travers tout le pays et dans les pays d'immigration à redoubler de mobilisation et à se rallier à leur parti, à serrer les rangs derrière ses candidates et candidats, afin de remporter notre pari d'être l'alternative pour le changement.

-- Il approuve à l'unanimité la procédure interne relative à la gestion des candidatures dans les listes régionales.

Vive l'Union socialiste des forces populaires.

Rabat, le 29 juin 2026