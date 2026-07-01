Afrique: L'Angola postule à la présidence de l'Union Internationale des Architectes

30 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JT/MS/BS

Lubango — L'Ordre des Architectes d'Angola (OAA) est candidat à la présidence de l'Union Internationale des Architectes (UIA) pour le mandat 2026-2029, dont l'élection se tiendra les 2 et 4 juillet à Barcelone, en Espagne.

L'actuel vice-président de l'UIA pour la région Afrique, Vity Claude Nsalambi, est en lice pour la plus haute fonction de l'organisation, dans le cadre d'un scrutin qualifié d'historique tant pour l'Angola que pour le continent africain. L'élection aura lieu à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UIA.

Selon un communiqué de l'Ordre des Architectes d'Angola transmis à l'ANGOP, cette candidature constitue une étape majeure pour le pays, en ce qu'elle renforce la présence angolaise au sein des principales instances internationales de l'architecture et de l'urbanisme.

Le communiqué souligne également que cette initiative coïncide avec la première participation de l'Angola au Congrès mondial des architectes ainsi qu'aux activités de Barcelone, Capitale mondiale de l'architecture, organisées sous l'égide de l'UNESCO et de l'UIA.

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Pour cette manifestation, l'Angola est représenté par une délégation de plus de vingt professionnels. Le pays dispose en outre d'un stand institutionnel au Disseny Hub Barcelona (DHUB), espace dédié à la promotion des atouts de l'architecture et de l'urbanisme angolais.

Le document précise par ailleurs qu'une exposition intitulée « Échantillon de la pratique de l'architecture et de l'urbanisme en Angola » a été inaugurée lundi 29 juin. Cette initiative met en valeur la créativité, les compétences techniques et la contribution des architectes angolais au développement durable ainsi qu'à la transformation du territoire national.

À travers cette candidature, conclut le communiqué, l'Ordre des Architectes d'Angola réaffirme son engagement en faveur du renforcement de l'architecture, de la coopération internationale et de la valorisation des professionnels angolais sur la scène mondiale.

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