Angola: Le pays et l'État américain de l'Ohio renforcent leur coopération économique

Luanda — L'Angola et l'État américain de l'Ohio ont examiné mardi à Luanda le renforcement de leur coopération bilatérale, avec un accent particulier sur la promotion des investissements, du commerce et des partenariats économiques dans des secteurs stratégiques.

Les discussions ont réuni des délégations des deux parties, conduites par la secrétaire d'État angolaise aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, et par la directrice du département du Développement de l'État de l'Ohio, Lydia Mihalik.

La rencontre, tenue au ministère des Relations extérieures, a permis de passer en revue l'état actuel des relations entre l'Angola et l'Ohio, d'identifier de nouveaux domaines de coopération et d'évaluer des opportunités d'investissement.

Ouvrant les travaux, Esmeralda Mendonça a estimé que la dynamique des relations d'amitié et de coopération entre les deux parties témoigne de leur capacité à promouvoir conjointement un développement durable et des bénéfices mutuels pour leurs populations respectives.

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Elle a exprimé sa conviction que cette rencontre constitue une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre l'Angola et les États-Unis, en particulier avec l'État de l'Ohio, contribuant ainsi à l'approfondissement des partenariats et au progrès des deux nations.

De son côté, Lydia Mihalik a souligné l'importance stratégique de l'Angola pour l'Ohio et pour les États-Unis, affirmant que des intentions concrètes de coopération existent déjà dans plusieurs domaines.

Selon elle, l'accord signé lundi dans le secteur militaire ouvre de nouvelles perspectives de collaboration et crée les conditions d'un renforcement des relations bilatérales.

Elle a également indiqué que des discussions sont en cours pour la formalisation de mémorandums d'entente dans les domaines de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'éducation, de la santé et des technologies, afin d'obtenir des résultats concrets dans les meilleurs délais.

Lydia Mihalik a précisé que les délégations ont tenu des réunions jugées productives avec des représentants de secteurs stratégiques, dans le but d'identifier des mécanismes de mise en oeuvre de projets d'intérêt commun.

Concernant le corridor de Lobito, elle a estimé qu'il s'agit d'une infrastructure d'importance majeure non seulement pour l'Angola, mais aussi pour l'Afrique et l'économie mondiale.

Elle a assuré que l'Ohio dispose de l'expertise technique et des capacités nécessaires pour soutenir la mise en oeuvre de projets liés à ce corridor, dans une logique de bénéfices réciproques.

Pour sa part, le directeur des Affaires américaines au ministère des Relations extérieures, Filipe Gilberto Martins, a indiqué que les délégations ont passé en revue les secteurs prioritaires du processus de diversification économique en cours en Angola.

Il a souligné que l'agriculture, la formation de cadres dans l'enseignement supérieur, l'éducation et la santé offrent de larges opportunités pour l'approfondissement de la coopération bilatérale.

Le responsable a également invité les entreprises et institutions publiques et privées de l'État de l'Ohio à investir en Angola, mettant en avant un environnement jugé propice à la conclusion de nouveaux partenariats économiques.

Les relations entre l'Angola et les États-Unis connaissent un renforcement notable dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la défense et la sécurité, la santé, le commerce, l'énergie, les infrastructures et la transition énergétique.

Dans le domaine de la défense, la coopération a été approfondie avec l'intégration de l'Angola au State Partnership Program (SPP), à travers le partenariat entre les Forces armées angolaises (FAA) et la Garde nationale de l'État de l'Ohio. Les deux pays collaborent également en matière de sécurité maritime, de déminage et de formation militaire.

Dans le secteur de la santé, un accord d'environ 121 millions de dollars a été conclu afin de soutenir les priorités du système national de santé et de renforcer les capacités de l'Angola vers une plus grande autonomie sanitaire.

Sur le plan économique et commercial, Washington a multiplié les missions d'entreprises en Angola, notamment dans l'agro-industrie, les infrastructures et les transports. Des protocoles d'accord, soutenus par l'Export-Import Bank des États-Unis, visent à encourager l'investissement privé.

Dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, les États-Unis figurent parmi les principaux partenaires du corridor de Lobito, considéré comme un projet stratégique pour l'acheminement des minerais et des marchandises en Afrique australe.

La coopération s'étend également à la transition énergétique et au développement de réseaux de télécommunications modernes et sécurisés.

Au-delà de la dimension économique, Washington reconnaît le rôle de l'Angola dans la promotion de la paix et de la stabilité régionale, notamment par la médiation de conflits, consolidant ainsi un partenariat de plus en plus stratégique entre les deux pays.