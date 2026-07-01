Angola: Le pays souligne l'importance de la coopération internationale face aux menaces sécuritaires mondiales

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João Ernesto dos Santos « Liberdade », a estimé mardi à Luanda que le renforcement de la coopération internationale, de la confiance mutuelle et des capacités institutionnelles des États constitue un facteur essentiel pour répondre aux menaces actuelles à la sécurité mondiale.

S'exprimant à l'ouverture de la Conférence des chefs d'état-major et de défense d'Afrique 2026 (ACHOD26), le responsable a indiqué que le contexte international est marqué par une aggravation de menaces complexes, notamment le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité organisée transnationale, la piraterie maritime, le trafic illicite d'armes et de personnes, la cybercriminalité, la désinformation, les changements climatiques ainsi que les crises humanitaires.

Devant les représentants des structures militaires de plusieurs pays africains présents à cette rencontre, coorganisée par les gouvernements de l'Angola et des États-Unis, João Ernesto dos Santos « Liberdade » a plaidé pour un renforcement de la coopération entre États à travers le partage d'informations stratégiques, l'interopérabilité des forces armées et la formation continue des effectifs, estimant qu'aucun pays ne peut, isolément, faire face à ces défis.

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Le ministre d'État a également souligné l'interdépendance entre sécurité et développement, affirmant qu'il ne peut y avoir de croissance économique durable sans stabilité politique et sociale, ni de consolidation de la paix en présence de pauvreté, d'exclusion sociale, de chômage des jeunes et de fragilité institutionnelle.

Dans le domaine de la défense, il a identifié l'investissement dans l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, la cyberdéfense, les systèmes autonomes, la surveillance maritime et la transformation numérique comme des priorités pour la modernisation des forces armées africaines.

Au cours de son intervention, le responsable a mis en avant le rôle de l'Angola dans la promotion de la paix, de la stabilité régionale et du règlement pacifique des conflits, estimant que l'organisation de cette réunion dans le pays témoigne de la reconnaissance de sa diplomatie active et de son engagement en faveur de l'architecture africaine de paix et de sécurité.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur de la paix, de la médiation, de la coopération régionale et internationale, ainsi que de la modernisation des forces armées angolaises.

Les États-Unis considèrent l'Angola comme partenaire stratégique

Lors de la même cérémonie, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Angola, Shannon Nagy Cazeau, a qualifié l'Angola de partenaire stratégique essentiel pour la sécurité en Afrique, saluant son rôle dans la promotion de la stabilité régionale.

La diplomate a mis en avant la signature du Programme de partenariat d'État entre l'Angola et l'État américain de l'Ohio, estimant que cet accord illustre le renforcement de la coopération bilatérale et des capacités conjointes face aux défis sécuritaires.

Elle a souligné qu'une Afrique pacifique, stable et prospère constitue un intérêt stratégique commun, aucune nation ne pouvant répondre seule aux menaces contemporaines.

Selon elle, ce programme dépasse le simple échange d'expériences et traduit un engagement durable entre les États-Unis et les pays africains en faveur du renforcement des capacités institutionnelles et militaires.

La responsable américaine a également affirmé que la paix durable exige, au-delà de la sécurité, la prospérité économique et des institutions solides, la stabilité étant un facteur clé pour attirer les investissements, créer des emplois et stimuler la croissance.

Elle a réitéré l'engagement des États-Unis à poursuivre la coopération avec les pays africains, dans le respect de leurs priorités et en soutien au développement des capacités nationales.

Coorganisée par les gouvernements de l'Angola et des États-Unis, l'ACHOD26 réunit des chefs d'état-major et de défense de plus de 40 pays africains, ainsi que des représentants du Brésil, de l'OTAN, du Programme de partenariat d'État et du secteur privé.

La conférence se poursuit jusqu'à mercredi sous le thème « Plus forts ensemble : partenariat pour la sécurité, la stabilité et la prospérité », avec des débats centrés sur la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, le renforcement de la coopération régionale et la promotion d'un environnement propice à l'investissement et au développement durable.