Angola: Le chef d'état-major des FAA réaffirme l'engagement du pays en faveur de la paix

Luanda — Le chef d'état-major des Forces armées angolaises (FAA), le général d'armée de l'air Altino dos Santos, a réaffirmé mardi l'engagement de l'Angola envers la paix et la stabilité régionale.

Lors de son allocution à la cérémonie d'ouverture de la Conférence des chefs d'état-major de des Armées africaines de 2026 (ACHOD26), il a souligné que cet événement s'est imposé comme la principale plateforme de coordination stratégique sur le continent africain.

Dans son discours, Altino dos Santos a mis en évidence le fait que, dans un contexte international marqué par des menaces hybrides et des conflits asymétriques, la modernisation, la formation et l'état de préparation des forces armées constituent des priorités pour garantir la souveraineté, l'intégrité territoriale et la stabilité nationale.

Le chef d'état-major des Forces armées angolaises a souligné que la conférence représentait une occasion de renforcer la coopération, l'interopérabilité et la confiance mutuelle entre les Armées africaines.

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Le général Altino dos Santos a également exprimé l'espoir que les travaux de la conférence aboutiraient à des décisions concrètes, susceptibles de consolider la sécurité régionale et de renforcer le partenariat entre AFRICOM et l'ACHOD, contribuant ainsi à une paix et une prospérité durables en Afrique.

De son côté, le commandant du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), le général Dagvin Anderson, a prôné une réponse conjointe aux défis sécuritaires, soulignant que le monde connaît des transformations rapides portées par la révolution numérique -- des changements qui affectent la société, l'économie et le secteur militaire.

Selon le responsable américain, des menaces telles que l'extrémisme violent, le trafic de drogue et d'autres formes de criminalité organisée transcendent les frontières nationales, rendant nécessaire une coopération toujours plus étroite entre les États.

Le général Anderson a également mis en avant le potentiel stratégique de l'Afrique, considérant le continent comme l'un des principaux pôles mondiaux de croissance économique et démographique.

Pour le commandant de l'AFRICOM, la question de la sécurité devrait s'appréhender de manière globale, englobant non seulement les capacités militaires, mais aussi la stabilité politique, le développement économique et l'attraction des investissements.

Parmi les sujets abordés lors de la conférence figurent le lien entre sécurité et économie, l'impact des technologies de l'information et du numérique sur les opérations de défense, ainsi que la nécessité de préparer les forces de sécurité à relever les défis de demain.

Co-organisée par les gouvernements de l'Angola et des États-Unis, la conférence ACHOD26 réunit des chefs de la défense de plus de 40 pays africains, de hauts responsables du gouvernement américain ainsi que des représentants du Brésil, de l'OTAN, du Programme de partenariat d'État (State Partnership Program) et du secteur privé.

La conférence se déroule jusqu'à mercredi sous le thème « Plus forts ensemble : un partenariat pour la sécurité, la stabilité et la prospérité » ; elle donne lieu à des discussions axées sur la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, le renforcement de la coopération régionale et la création d'un environnement propice à l'investissement et au développement durable.