Angola: Sept nouvelles municipalités de Cuanza-Norte bientôt alimentées par le réseau électrique national

Ndalatando — Sept municipalités nouvellement créées dans la province de Cuanza-Norte devraient être alimentées par le réseau électrique national dès cette année, a annoncé lundi le gouverneur de la province, João Diogo Gaspar.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan du Gouvernement angolais visant à étendre l'accès à l'électricité et à renforcer les services publics dans les municipalités de Massangano, Caculo Cabaça, Terreiro, Luiga, Aldeia Nova et Tango, récemment créées suite à la nouvelle division politico-administrative.

Selon le gouverneur João Diogo Gaspar, s'exprimant devant la presse en marge d'une visite de terrain sur un chantier d'infrastructures sociales dans la municipalité de Cazengo, les budgets de ces projets, qui prévoient une distribution continue d'électricité aux nouveaux chefs-lieux municipaux des sept municipalités, sont à un stade avancé.

L'investissement, a-t-il poursuivi, qui concernera également 87 villages, s'inscrit dans le cadre des stratégies gouvernementales visant à promouvoir le développement global de la province et à réduire les inégalités régionales.

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Il a indiqué que la construction de palais et de sièges pour les nouvelles administrations municipales, ainsi que de 500 logements dans les 17 municipalités de la province, est également prévue, conformément à une stratégie visant à garantir de meilleures conditions de vie à la population, notamment dans les zones à risque.

Il a précisé que la première phase du projet, une initiative présidentielle, débutera dans les municipalités de Massangano, Terreiro et Golungo-Alto.

La mise en oeuvre de ces projets vise également à améliorer le logement des techniciens du secteur public affectés dans ces zones.

João Diogo Gaspar a annoncé que le nouveau projet de construction de logements s'accompagnera de la distribution de parcelles, en particulier aux jeunes, dans le cadre d'une stratégie d'auto-construction.

Parmi les projets d'infrastructure en cours dans la province, le gouvernant a également souligné l'achèvement, prévu cette année, des 212 appartements du nouveau lotissement de Ndalatando et le pavage de 1,5 kilomètre de la route d'accès à ce quartier.

À Ndalatando, le projet de pavage de 3,5 kilomètres de routes dans le quartier de Popular et la construction du Monument aux Héros sont également en cours.