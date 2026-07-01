Angola: Le pays remporte 28 médailles aux Olympiades de mathématiques à Singapour

Luanda — Les élèves angolais ont remporté 28 médailles lors de la phase finale des Olympiades mathématiques Copernic 2026 à Singapour, l'une des compétitions internationales les plus prestigieuses dédiées à la découverte et à la valorisation des jeunes talents dans les domaines des sciences exactes.

Le concours, qui s'est déroulé du 22 au 27 juin, a accueilli des élèves du primaire et du secondaire de plus de 50 pays, dans le cadre de la promotion de l'excellence scolaire, de l'esprit critique et de la capacité à résoudre des problèmes complexes.

La délégation angolaise, composée de 61 élèves de huit écoles, a remporté une médaille d'or, sept médailles d'argent et 20 médailles de bronze, parmi lesquels deux élèves de la classe terminale du collège Elisângelo Filomena, ont été désignés comme lauréates absolues

Dans sa déclaration à ANGOP, le coordinateur des élèves pour la compétition, Teófilo Luvualo, a déclaré que cette performance reflète la qualité de l'enseignement des mathématiques en Angola et la reconnaissance internationale du travail développé par les enseignants et les élèves angolais.

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« Ce résultat prouve que nous réalisons un travail remarquable qui commence à mériter une reconnaissance internationale », a-t-il réaffirmé.

Il a indiqué que le concours comprenait des épreuves dans les disciplines de mathématiques, sciences naturelles, physique, astronomie et entrepreneuriat, mais l'Angola n'a participé qu'à l'épreuve de mathématique.

Le coordinateur a précisé que le concours s'adressait aux élèves de la 3e classe jusqu'à la 12e classe, répartis en cinq catégories, pour des jeunes âgés de 9 à 18 ans.

Selon lui, la sélection commence dans les écoles, où les enseignants désignent les élèves les plus performants en mathématiques, mais les parents peuvent également inscrire directement leurs enfants.

Cette participation offre aux élèves une expérience internationale enrichissante, favorisant non seulement leur développement scolaire, mais aussi les échanges culturels, la socialisation et le partage de connaissances avec les élèves d'autres pays, a-t-il souligné.

La participation d'Angola se déroule dans le contexte d'affirmation croissante du pays dans cette compétition. Lors des éditions précédentes, les délégations nationales ont participé aux finales organisées à New York, à l'Université Columbia et à Dubaï, et sont revenues avec des médailles d'or, d'argent et de bronze, ainsi que des mentions honorables.

Le nom de ce concours rend hommage à l'astronome et mathématicien polonais Nicolas Copernic.

Fondées aux États-Unis, les épreuves des Olympiades de Copernic sont centrées sur des exercices de raisonnement logique, de résolution de problèmes et de mathématiques appliquées, conçues par des experts internationaux pour évaluer les capacités d'analyse, la créativité et la rapidité de réflexion.

Dans la phase mondiale, les concurrents ont pris part à des épreuves réparties en cinq catégories selon leur niveau d'études.

Les évaluations se sont déroulées en portugais et en anglais, permettant ainsi aux participants de démontrer pleinement leurs compétences sans barrière linguistique.

Ces dernières années, des centaines élèves angolais âgés de huit à dix-sept ans et issus de différentes écoles, ont participé aux éliminatoires nationales, une initiative visant à renforcer l'enseignement des mathématiques et l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes à fort potentiel scolaire.

La présence de la délégation angolaise à Singapour renforce la visibilité internationale des jeunes talents du pays et constitue un encouragement à la promotion des sciences, de l'innovation et de la formation d'un capital humain qualifié, facteurs essentiels au développement durable de l'Angola.