Angola: Le Procureur général appelle à une coopération renforcée en matière de protection de l'enfance

Luanda — Le Procureur général, Pedro Mendes de Carvalho, a appelé mardi à Luanda à une coopération renforcée entre les institutions, la jugeant essentielle pour garantir la protection effective des droits des enfants et des adolescents.

S'exprimant lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur la protection des droits des enfants et des adolescents au sein de la famille et de la justice des mineurs, le haut responsable a déclaré que protéger les droits de l'enfant revient à renforcer les familles, à promouvoir la cohésion sociale, à consolider l'État de droit et à investir dans un avenir plus juste, plus sûr et plus humain.

Selon Pedro Mendes de Carvalho, cette conférence reflète l'engagement renouvelé du Parquet général en faveur de la promotion, de la protection et de la sauvegarde des droits des enfants et des adolescents. Il a souligné que le bien-être des mineurs constitue un indicateur clé du développement humain, de la justice sociale et de la solidité de l'État de droit.

Le Procureur général a insisté sur le fait que la protection de l'enfance est une responsabilité partagée entre l'État, la famille et la société, telle qu'établie par la Constitution de la République.

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Selon le procureur, l'Angola a réalisé des progrès en matière de protection de l'enfance grâce aux politiques publiques mises en oeuvre par les secteurs compétents, ainsi qu'aux actions des tribunaux, du ministère public, des services d'enquête pénale, des établissements d'enseignement, des organisations de la société civile, des églises et des partenaires internationaux -- autant d'acteurs ayant contribué au renforcement du système national de protection de l'enfance.

Malgré les progrès accomplis, il a reconnu la persistance de défis liés à la violence et aux mauvais traitements envers les mineurs, aux conflits familiaux, à la vulnérabilité sociale, aux risques associés aux nouvelles technologies et aux questions de justice des mineurs.

Dans ce contexte, il a souligné qu'aucune de ces situations ne peut être traitée isolément ; au contraire, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque chaque institution exerce pleinement son mandat et coopère de manière coordonnée, en plaçant l'intérêt supérieur de l'enfant au coeur de son action.

Pedro Mendes de Carvalho a expliqué que la conférence vise à créer un espace de réflexion et de partage d'expériences entre les différents acteurs impliqués dans la protection de l'enfant et de l'adolescent.

Il a ajouté que le thème « Unis pour la protection des droits des enfants et des adolescents au sein de la famille et de la justice des mineurs » constitue un appel à renforcer la coopération, la confiance institutionnelle et les partenariats au bénéfice des enfants et des adolescents.

Il a ainsi exprimé l'espoir que cette conférence marque le début d'une coopération institutionnelle plus solide, capable d'apporter des réponses plus efficaces aux défis des enfants et des adolescents.