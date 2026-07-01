Angola: Cabinda - Le SME expulse 1 305 ressortissants étrangers en situation irrégulière

30 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JFC/SC/LUZ

Cabinda — Le Service de migration et des étrangers (SME) de la province de Cabinda a expulsé 1 305 ressortissants étrangers au cours du mois de juin en raison de leur séjour irrégulier dans le pays, dans le cadre de la troisième phase de l'opération « Conexão » actuellement en cours dans la région.

Au total, 700 ressortissants étrangers en situation irrégulière ont été expulsés de la province de Cabinda durant la première moitié du mois, contre 605 au cours des deux dernières semaines.

Un communiqué de l'organisme, reçu ce mardi par l'ANGOP, indique que la majorité des ressortissants étrangers expulsés via les postes-frontières de Yema et de Massabi étaient originaires de la République démocratique du Congo (RDC).

À cet égard, le SME a confirmé que ces opérations se poursuivraient afin de décourager l'immigration illégale dans la région.

Avec une population estimée à plus de 903 000 habitants, la province de Cabinda partage d'importantes frontières terrestres, maritimes et fluviales avec la RDC et la République du Congo.

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