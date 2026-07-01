Angola: Cuba souhaite renforcer sa coopération avec le pays dans l'agriculture et le bâtiment

Cuito — Cuba entend élargir sa coopération avec l'Angola à de nouveaux secteurs, notamment l'agriculture et le bâtiment, a déclaré jeudi l'ambassadeur cubain en Angola, Óscar León.

Le diplomate s'exprimait à Cuito à l'issue d'une visite de courtoisie au vice-gouverneur de la province de Bié chargé des Services techniques et des Infrastructures, José Fernando Tchatuvela.

Il a indiqué que, parallèlement à l'éducation et à la santé, Cuba dispose d'une expertise reconnue dans les domaines de l'agriculture et de la construction, qu'elle souhaite mettre au service de ce « peuple frère » afin de contribuer au développement socio-économique de l'Angola, et plus particulièrement de la province de Bié.

Selon Óscar León, cette visite dans la province vise précisément à identifier de nouveaux domaines susceptibles d'élargir et de consolider une coopération historique remontant à la période précédant la proclamation de l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975.

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Au cours de son séjour, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Cuba en Angola s'est également rendu au cimetière-monument de Cuito, situé dans la commune de Cunje, où reposent plus de 7.000 personnes.

Pour sa première visite dans la province de Bié, le diplomate prévoit également de rencontrer les ressortissants cubains exerçant dans la région, principalement des personnels de santé et des enseignants, dans le cadre de la contribution de Cuba au développement de l'Angola.

Son programme comprend en outre des entretiens avec les membres de l'Association des anciens étudiants angolais à Cuba (Caimaneros) ainsi qu'avec plusieurs autres personnalités, dans le but de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples.

Óscar León visitera également l'hôpital de référence Dr Walter Strangway, qui dispose de plus de vingt services spécialisés, notamment en gynécologie-obstétrique, pédiatrie, néonatologie, chirurgie, néphrologie, ophtalmologie, orthopédie, psychiatrie, stomatologie et oto-rhino-laryngologie.

De son côté, le vice-gouverneur de Bié chargé des Services techniques et des Infrastructures, José Fernando Tchatuvela, a salué le soutien apporté par le peuple cubain à la lutte pour l'indépendance de l'Angola ainsi qu'au développement du pays. Il a souligné que la province demeurait ouverte aux investissements, tant nationaux qu'étrangers.