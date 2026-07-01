Tunisie: Scandale autour de beIN Sports - Najib Khattab effacé du match historique de 1978

La diffusion d'un documentaire par la chaîne beIN Sports consacré à la participation de l'équipe nationale tunisienne à la Coupe du monde 1978 en Argentine a suscité une vive polémique auprès d'une partie du public et de plusieurs observateurs, en raison de la modification du commentaire audio original du match historique Tunisie-Mexique.

Cette rencontre, remportée par les "Aigles de Carthage" sur le score de 3-1, demeure un moment fondateur du football tunisien et africain, puisqu'il s'agit de la première victoire d'une sélection arabe et africaine en phase finale de Coupe du monde. Toutefois, la controverse ne porte pas sur l'aspect sportif du documentaire, mais sur la réinterprétation de son habillage sonore.

La chaîne a en effet remplacé le commentaire original, assuré à l'époque par le regretté journaliste sportif Najib Khattab, par une nouvelle narration signée du commentateur Issam Chaouali. Ce choix éditorial a suscité de nombreuses réactions, certains y voyant une atteinte à l'authenticité d'un document historique largement ancré dans la mémoire collective tunisienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour une large partie du public ayant vécu cet événement, la voix de Najib Khattab ne constitue pas un simple commentaire sportif, mais un élément indissociable de l'histoire elle-même. Son style, son émotion et sa capacité à retranscrire l'intensité du moment font partie intégrante de la mémoire audiovisuelle associée à ce match.

Les critiques estiment ainsi que la reconstitution d'un événement historique ne devrait pas altérer ses archives originales, notamment le commentaire sonore, considéré comme un élément essentiel de sa valeur patrimoniale. Selon eux, l'authenticité d'un document repose autant sur l'image que sur le son qui l'accompagne.

À l'inverse, certains observateurs estiment que les productions audiovisuelles contemporaines peuvent procéder à des ajustements éditoriaux pour des raisons techniques, narratives ou de modernisation, notamment afin d'adapter les contenus à de nouveaux publics.

Cette polémique relance plus largement le débat sur la préservation des archives sportives et médiatiques, ainsi que sur les limites de leur réinterprétation.

La question centrale demeure désormais posée : la mémoire d'un événement sportif se construit-elle uniquement à travers les images, ou la voix qui l'a accompagné en fait-elle également partie intégrante ?

Pour de nombreux Tunisiens, en particulier la génération ayant vécu 1978, le match Tunisie-Mexique dépasse le simple résultat sportif. Il reste associé à une ambiance, à une émotion collective, et surtout à la voix emblématique de Najeeb Khattab, devenue un marqueur indélébile de l'histoire du sport national.