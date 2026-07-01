Tunisie: Crise des devises - Les shows internationaux brutalement stoppés au pays, le ministère surpris

30 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'avocat Me Ahmed Ben Hassana a indiqué, ce mardi 30 juin 2026, que les organisateurs de spectacles estivaux, la commission des artistes étrangers ainsi que le ministère des Affaires culturelles ont été surpris par la décision d'annuler les spectacles étrangers dans le cadre des festivals d'été non placés sous la tutelle du ministère.

Selon lui, cette mesure découle d'une notification soudaine de la Banque centrale de Tunisie, faisant état de l'épuisement du quota annuel de devises étrangères destiné au financement des cachets des artistes étrangers participant à plusieurs festivals, notamment ceux de Sfax, Dougga, Monastir, Bizerte, Sousse ainsi que d'autres manifestations culturelles.

Intervenant sur les ondes de Diwan Fm, l'avocat précise que ce quota, estimé à environ 2 milliards de dinars en devises, n'a pas été révisé depuis 2005.

Cette situation pourrait entraîner, selon ses déclarations, d'importantes conséquences juridiques et financières, en raison de la résiliation de contrats déjà signés avec des artistes étrangers. Elle ouvrirait également la voie à d'éventuels litiges judiciaires contre les organisateurs tunisiens.

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Me Ben Hassana estime par ailleurs que cette décision pourrait porter atteinte à l'image de la Tunisie à l'international, en particulier dans le secteur culturel et événementiel.

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