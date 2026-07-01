Tunisie: Certifiée MSI 20000, BH Assurane confirme son excellence en gouvernance financière

BH Assurance, filiale du Groupe BH Bank et un des principaux acteurs du secteur d'assurances en Tunisie, s'est vu décerner la certification MSI 20000 lors de la cérémonie internationale de certification des entreprises, organisée à Paris le 25 juin 2026, conjointement par COFICERT et IGSF en collaboration avec Euronext.

La certification a été remise à M. Sami Banaoues, Directeur Général de BH Assurance, lors de cette cérémonie qui a réuni d'éminents acteurs économiques et financiers à l'échelle internationale.

Cette distinction internationale de référence vient en renforcement de son processus de conformité aux normes internationales de qualité financière. Elle confirme l'engagement constant de BH Assurance en faveur des meilleures pratiques de gestion et de pilotage financier, tout en témoignant de la solidité de ses fondamentaux et de sa capacité à inscrire sa croissance dans la durée, au sein d'un environnement économique en perpétuelle mutation.

A travers cette reconnaissance BH ASSURANCE confirme l'alignement de sa stratégie avec celle du Groupe BH BANK auquel elle est affiliée, résolument engagée dans une dynamique durable d'excellence opérationnelle, de satisfaction client et développement commercial rentable mais aussi sain et conforme.