interview

Face à l'ampleur des inégalités urbaines mondiales, estimées par ONU-Habitat à près de 3 milliards de personnes privées d'un logement adéquat, la question de l'accès à l'habitat s'impose comme un enjeu central du développement durable.

Dans cet entretien exclusif, S.A.R. la princesse Lamia bint Majed Al Saud présente la vision d'Alwaleed Philanthropies, qui considère le logement non seulement comme un besoin fondamental, mais comme un moteur de stabilité sociale, d'inclusion économique et de transformation des territoires.

Entre partenariats internationaux, innovations technologiques et programmes d'impact social, la fondation défend une approche globale et collaborative du développement urbain, avec la Tunisie comme terrain pilote d'un projet régional ambitieux.

Alwaleed Philanthropies est devenue un acteur majeur du développement durable et inclusif dans plusieurs régions du monde. De votre point de vue, quel rôle la philanthropie peut-elle jouer aujourd'hui pour répondre aux inégalités urbaines et à l'accessibilité au logement ?

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Chez Alwaleed Philanthropies, notre expérience de près de cinq décennies a montré que les solutions de logement durable doivent être intégrées dans des cadres de développement plus larges. Le logement est plus efficace lorsqu'il est lié aux opportunités économiques, à l'accès aux services, au développement communautaire et à l'inclusion sociale. Cette perspective a guidé notre travail dans plus de 190 pays, où nous avons cherché à soutenir des initiatives qui renforcent la résilience et créent des opportunités à long terme pour les individus et les communautés.

L'inégalité urbaine est l'un des défis de développement déterminants de notre époque. Selon ONU-Habitat, près de 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à un logement adéquat, tandis que plus de 1,1 milliard de personnes vivent dans des établissements informels. Imaginez ce que cela signifie de ne pas avoir un endroit sûr où rentrer chez soi. Aucune stabilité, aucune base pour construire. C'est la réalité pour ce nombre écrasant de familles dans le monde. Ces chiffres montrent que le logement est étroitement lié à la dignité, à la stabilité sociale, à la participation économique et à la qualité de vie.

Dans ce contexte, la philanthropie peut jouer un rôle catalyseur en soutenant l'innovation, en favorisant les partenariats et en aidant à combler les écarts entre les institutions publiques, les organisations internationales, le secteur privé et les communautés locales. Les organisations philanthropiques ont souvent la flexibilité nécessaire pour tester de nouvelles approches, soutenir les populations mal desservies et investir dans des solutions qui peuvent ensuite être étendues grâce à des partenariats plus larges.

Guidé par la conviction de S.A.R. le prince Alwaleed bin Talal Al Saud selon laquelle chaque personne mérite un toit au-dessus de sa tête, une maison marque le début d'un nouveau chapitre plutôt qu'un simple lieu de vie. Elle devient la base des opportunités, de la stabilité et de ce que les familles peuvent devenir. Avec un foyer stable, les familles peuvent planifier l'avenir, les enfants peuvent se concentrer sur l'apprentissage, les parents peuvent travailler, et chacun peut contribuer davantage à sa communauté. Un logement décent donne aux gens la confiance nécessaire pour avancer, en allégeant le poids de l'incertitude et en ouvrant de nouveaux choix et possibilités.

C'est pourquoi nos programmes de logement en Arabie saoudite, ainsi que nos partenariats avec des organisations telles qu'ONU-Habitat dans des contextes fragiles et en développement, reflètent notre conviction que le développement urbain inclusif est fondamental pour bâtir des sociétés plus fortes et plus durables.

Un exemple concret de cette approche est l"'Initiative Logement et Voitures" en Arabie saoudite, mise en oeuvre en partenariat avec le ministère des Municipalités et du Logement et la Fondation du Logement (Sakan). Ce programme à grande échelle visait à élargir l'accès à un logement adéquat pour les familles vulnérables et à renforcer les voies d'accès à la propriété pour les groupes à faibles revenus. Grâce à cette collaboration, 70 000 unités de logement et 50 000 voitures ont été livrées aux bénéficiaires éligibles, y compris des orphelins et des personnes ayant des besoins spécifiques.

Pour ces personnes, cela ne signifiait pas seulement recevoir un logement, mais aussi les moyens de se rendre à un emploi, à l'école ou chez un médecin. Cette initiative reflète un modèle de partenariat intersectoriel dans lequel la philanthropie complète la politique publique du logement et les capacités du secteur privé, permettant un impact évolutif et ciblé pour les ménages les plus vulnérables, y compris les orphelins et les personnes en situation de handicap.

Lors du World Urban Forum, la discussion est fortement centrée sur l'avenir des villes. À votre avis, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les villes du Moyen-Orient et d'Afrique en matière d'inclusion sociale, de résilience climatique et de durabilité urbaine ?

Les villes du Moyen-Orient et d'Afrique connaissent une croissance urbaine rapide, une expansion démographique et des pressions environnementales croissantes. Ces tendances créent d'importantes opportunités de développement économique, mais elles exercent également des pressions considérables sur les systèmes de logement, les infrastructures, les services publics et les marchés de l'emploi.

L'un des principaux défis est de garantir que la croissance urbaine reste inclusive. De nombreuses villes continuent de faire face à des disparités dans l'accès au logement abordable, à l'éducation, aux soins de santé, aux transports et aux opportunités économiques. Les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les communautés vulnérables sont souvent touchés de manière disproportionnée. Le développement urbain inclusif nécessite des approches de planification qui placent les personnes au centre et garantissent que la croissance profite à tous les segments de la société.

La résilience climatique représente une autre priorité majeure. La région est de plus en plus touchée par la pénurie d'eau, les chaleurs extrêmes, la désertification et les déplacements liés au climat. Et nous pouvons voir que derrière chaque point de pression urbaine, comme les quartiers surpeuplés, les services sous tension et les pénuries de logements, il y a souvent des familles qui n'ont d'autre choix que de quitter leur foyer.

Qu'il s'agisse de conflits, de catastrophes ou de crises, plus de 123 millions de personnes sont actuellement déplacées dans le monde. Le déplacement est l'une des forces silencieuses qui remodèlent les villes de notre région et au-delà, en ajoutant une pression sur les systèmes urbains. Par conséquent, les villes doivent investir dans des infrastructures résilientes, des logements durables, des solutions d'énergie renouvelable et des outils de planification basés sur les données qui anticipent les défis futurs.

Dans ce contexte, notre travail chez Alwaleed Philanthropies comprend des initiatives qui répondent directement à la durabilité, au logement inclusif et à l'inclusion urbaine. Grâce à notre partenariat avec le ministère des Municipalités et du Logement, nous avons démontré ce principe, en soutenant les familles vulnérables à travers le Projet de logement et de voitures de développement. L'initiative va au-delà de la fourniture d'un abri pour faire accéder les familles à la stabilité et à la mobilité, ouvrant des voies vers l'emploi, l'éducation et la participation économique.

En 2025 seulement, nous avons célébré des étapes importantes, notamment la remise de 100 voitures à des orphelins et à des personnes en situation de handicap, tout en élargissant le soutien aux bénéficiaires de la Diriyah Gate Development Authority.

En outre, grâce à notre partenariat avec la Fondation Misr El Kheir, nous avons récemment soutenu la phase 9 de l'initiative de logement "Sutra", qui fournit 10 000 unités de logement aux familles vulnérables en Égypte. Le programme traite l'une des dimensions les plus fondamentales de l'inclusion urbaine, à savoir l'accès à un logement adéquat, et démontre comment une collaboration intersectorielle à grande échelle peut améliorer directement les conditions de vie des populations urbaines défavorisées.

L'avenir des villes de la région est prometteur et plein de potentiel. En réunissant l'inclusion sociale, la durabilité environnementale et les opportunités économiques à travers des stratégies de développement intégrées et adaptées localement, nous pouvons créer des villes prospères et résilientes où les communautés s'épanouissent et où les opportunités abondent.

Alwaleed Philanthropies a lancé des initiatives allant du logement abordable et de la construction durable aux plateformes de surveillance environnementale alimentées par l'IA telles qu'Atlai 2.0. Comment voyez-vous l'évolution de la relation entre technologie, innovation et impact social dans les années à venir ?

La technologie et l'innovation sont des outils puissants, et elles deviennent des catalyseurs de plus en plus importants du développement durable. Cependant, leur valeur réside dans la manière dont elles améliorent efficacement la vie des gens et répondent à de véritables défis sociétaux.

Nous constatons déjà d'importantes opportunités dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la surveillance environnementale, l'éducation numérique, les technologies d'accessibilité et les solutions de logement intelligent. À travers des initiatives telles qu'Atlai 2.0, nous exploitons l'IA pour renforcer la surveillance environnementale, améliorer l'analyse des données et soutenir une prise de décision plus éclairée. De même, les avancées dans les technologies de la maison intelligente et la conception universelle ouvrent de nouvelles possibilités pour une vie accessible et autonome.

Atlai 2.0 couvre actuellement 230 pays et territoires et prend en charge des rapports en 7 langues. Il est conçu pour une seule chose : rendre les données environnementales accessibles à toute personne qui en a besoin, qu'il s'agisse d'un décideur politique, d'un journaliste ou d'une communauté confrontée directement aux effets de la déforestation ou des incendies de forêt.

À l'avenir, je pense que les innovations les plus impactantes seront celles qui combinent progrès technologique et développement centré sur l'humain. Une innovation réussie doit rester accessible, inclusive et adaptée aux besoins locaux. La question clé n'est pas seulement ce que la technologie peut faire, mais comment elle peut élargir les opportunités, renforcer la résilience et améliorer les résultats pour les communautés, en particulier celles qui ont été historiquement mal desservies.

L'autonomisation des femmes et des jeunes est un pilier central de votre travail. À quel point est-il important de placer les jeunes et les femmes au coeur des stratégies de transformation urbaine et de développement économique ?

C'est essentiel. Le développement durable ne peut être atteint sans la participation significative des femmes et des jeunes dans la construction de l'avenir de leurs communautés.

Au Moyen-Orient et en Afrique, les jeunes représentent une proportion importante de la population, tandis que les femmes continuent de jouer un rôle de plus en plus important dans le développement économique et social. Leur participation renforce l'innovation, l'entrepreneuriat, la résilience communautaire et la croissance économique à long terme.

Chez Alwaleed Philanthropies, nous considérons les femmes et les jeunes non pas comme des bénéficiaires du développement, mais comme des partenaires clés dans sa mise en oeuvre. Ce principe se reflète dans nos programmes d'éducation, d'entrepreneuriat, d'autonomisation numérique, de développement communautaire et de formation aux compétences.

La transformation urbaine s'épanouit lorsque les communautés elles-mêmes deviennent les architectes du changement, ce qui signifie que les villes changent pour le mieux lorsque les gens ont l'espace pour les façonner. En donnant aux femmes et aux jeunes les moyens de diriger l'innovation et l'entrepreneuriat, nous créons une base plus équitable pour le développement durable. Grâce à notre partenariat avec Ashoka Arab World, nous avons démontré ce principe dans la pratique : en soutenant plus de 5 000 femmes et jeunes en Arabie saoudite, en Égypte et au Maroc à travers le projet "Women Driving Positive Change".

Le programme a doté les acteurs émergents du changement de compétences en pensée critique et en affaires, leur permettant de développer des entreprises durables dans les secteurs de l'environnement, de l'artisanat et du tourisme. En fournissant un soutien à l'incubation et des financements à 9 fellows Ashoka et à plus de 220 entrepreneures, nous avons transformé l'initiative individuelle en opportunités économiques évolutives, créant des voies vers l'emploi et un développement urbain porté par les communautés qui répond directement aux défis locaux tout en renforçant la résilience de l'intérieur.

Plusieurs de vos initiatives reposent sur des partenariats avec des organisations telles qu'ONU-Habitat, l'Unicef, l'Unesco et Sdaia. Quelles leçons avez-vous tirées de ces collaborations intersectorielles et pourquoi ces partenariats sont-ils essentiels aujourd'hui ?

L'une des leçons les plus importantes que nous ayons tirées est que les défis actuels du développement sont trop complexes pour qu'une seule institution puisse les résoudre seule.

Des enjeux tels que l'urbanisation, le changement climatique, l'accessibilité au logement, l'éducation, la santé publique et les déplacements nécessitent une collaboration entre gouvernements, organisations internationales, société civile, universités et secteur privé. Chaque acteur apporte une expertise, des ressources et des perspectives uniques. Dans ce contexte, nous appliquons l"'approche en trois parties" : un acteur philanthropique comme le nôtre, un partenaire local et une organisation internationale, travaillant ensemble vers un objectif commun.

Nos collaborations avec des organisations telles qu'ONU-Habitat, l'Unicef, l'Unesco et Sdaia illustrent comment la combinaison de forces complémentaires renforce l'impact : portée politique des gouvernements, expertise technique des organisations internationales, connaissance locale de la société civile et flexibilité de la philanthropie.

Ces partenariats nous permettent d'aller au-delà des interventions à court terme et de soutenir des solutions à long terme qui renforcent les institutions, autonomisent les communautés et créent un impact durable. Ils nous permettent également de développer des initiatives adaptées aux besoins locaux tout en bénéficiant des connaissances mondiales et des meilleures pratiques. Un exemple clair est notre partenariat mondial avec l'Unesco au Maroc, en Argentine et en Tanzanie, où nous soutenons l'enseignement professionnel, l'entrepreneuriat et le développement des compétences liés aux industries culturelles et créatives locales.

Au Maroc, l'initiative contribue à renforcer la formation professionnelle et l'entrepreneuriat dans le secteur textile tout en préservant l'artisanat traditionnel. En Argentine et en Tanzanie, l'accent est mis sur l'équipement des jeunes et des communautés locales avec des compétences liées au patrimoine culturel, créant des voies vers l'emploi tout en préservant les traditions locales. Ces projets démontrent comment la collaboration intersectorielle peut autonomiser les communautés, créer des opportunités économiques et produire un impact durable et ancré localement.

La Tunisie, comme beaucoup de pays de la région, réfléchit aux questions liées au développement durable, à la transformation numérique, à l'emploi et à la modernisation urbaine. Voyez-vous des potentiels domaines de coopération ou de futures initiatives pouvant impliquer plus largement les pays d'Afrique du Nord ?

Absolument. L'Afrique du Nord possède un potentiel considérable dans des domaines tels que l'urbanisation durable, le développement des jeunes, l'innovation numérique, les énergies renouvelables et la croissance économique inclusive. La région bénéficie d'une population dynamique et de plus en plus connectée, d'institutions éducatives solides et d'un intérêt croissant pour le développement fondé sur l'innovation.

De nombreux défis auxquels font face les pays d'Afrique du Nord sont partagés dans toute la région, notamment l'accès au logement, la création d'emplois, l'adaptation climatique et la gestion de la croissance urbaine. Cela crée des opportunités précieuses de coopération régionale, d'échange de connaissances et de reproduction de modèles de développement réussis.

Chez Alwaleed Philanthropies, nous croyons qu'il est essentiel de soutenir des initiatives qui encouragent l'apprentissage transfrontalier et la collaboration régionale. Les expériences développées dans un pays peuvent souvent fournir des enseignements utiles pour d'autres lorsqu'elles sont adaptées aux contextes et priorités locaux.

Nous voyons des opportunités particulières dans des domaines tels que le logement inclusif, l'entrepreneuriat des jeunes, l'autonomisation numérique, la résilience climatique et le développement des compétences. Ce sont des secteurs où des approches collaboratives peuvent générer un impact significatif et durable dans toute la région.

Notre partenariat avec Ashoka Arab World au Maroc nous vient à l'esprit, où nous avons soutenu le programme "Innovation Factory". L'initiative a réuni de jeunes innovateurs sociaux et acteurs du changement pour développer des solutions répondant aux défis communautaires, renforcer les compétences entrepreneuriales et développer des projets à impact social. La remise de diplôme de sa deuxième cohorte au Maroc a mis en évidence l'importance de permettre des écosystèmes d'innovation portés par les jeunes et a démontré comment la collaboration régionale peut permettre aux jeunes de concevoir des solutions ancrées localement mais pertinentes à l'échelle mondiale.

Pourquoi la Tunisie a-t-elle été choisie comme pays pilote pour le lancement de ce projet régional sur le logement inclusif pour les personnes en situation de handicap, et que peut apporter l'expérience tunisienne comme modèle reproductible dans le monde arabe ?

La Tunisie a été sélectionnée parce qu'elle offre une base solide pour faire progresser le développement inclusif et représente une opportunité précieuse de démontrer comment le logement accessible peut être intégré dans des efforts plus larges de développement urbain. Le pays s'appuie également sur un partenariat existant entre Alwaleed Philanthropies et ONU-Habitat.

À travers l'initiative Waste Wise Cities visant à améliorer la durabilité de la gestion des déchets dans les villes tunisiennes de Sousse et Beni Khalled, nous avons travaillé ensemble en 2023-2024 pour renforcer la durabilité environnementale, améliorer les systèmes de gestion des déchets et soutenir des communautés urbaines plus résilientes. Cette expérience a fourni des enseignements précieux sur les partenariats locaux, l'engagement communautaire et le développement urbain durable, créant une base solide pour élargir notre collaboration au secteur du logement.

Grâce au mémorandum d'entente signé entre Alwaleed Philanthropies et ONU-Habitat lors du World Urban Forum, nous lançons une initiative de deux ans visant à fournir 100 logements accessibles bénéficiant à plus de 500 000 personnes en situation de handicap en Tunisie. L'idée est qu'une personne en situation de handicap puisse vivre dans une maison conçue en pensant à elle dès le début, et non dans une maison à laquelle elle doit s'adapter. Grâce à notre accord avec ONU-Habitat, nous développons un modèle combinant technologies de maison intelligente, énergies renouvelables et conception universelle, afin que l'indépendance devienne la norme.

Ce qui rend la Tunisie particulièrement importante est le potentiel de développer un modèle pratique et reproductible pouvant inspirer des initiatives similaires dans la région arabe. Elle dispose déjà de bases solides pour le développement inclusif et offre une opportunité significative de démontrer à quoi peut ressembler concrètement le logement accessible. Le projet est conçu pour montrer comment l'accessibilité peut être intégrée dans les politiques du logement, les processus d'urbanisme et les programmes de développement communautaire.

Nous espérons que les enseignements tirés de cette initiative contribueront à des efforts régionaux plus larges visant à élargir l'accès à un logement inclusif et durable pour les personnes en situation de handicap.

Comment la durabilité de ce projet sera-t-elle assurée après la fin de la période de mise en oeuvre, notamment en termes d'intégration des normes d'accessibilité et du logement inclusif dans les politiques et programmes nationaux en Tunisie ?

La durabilité est une considération centrale de tous les projets d'Alwaleed Philanthropies. Un impact durable nécessite de renforcer les systèmes, les institutions et les capacités locales parallèlement à la mise en place d'infrastructures physiques.

Dès le départ, nous avons conçu ce projet pour qu'il nous survive. L'objectif n'est pas de remettre 100 maisons et de partir. C'est d'aider à construire les connaissances, les normes et l'expertise locale qui rendent possible les 1 000 prochaines maisons. Une véritable durabilité signifie que le modèle continue de fonctionner longtemps après notre départ.

Un objectif important du projet est de générer des preuves concrètes pouvant aider à éclairer les futures politiques et programmes liés au logement inclusif. En documentant les enseignements, en développant l'expertise locale et en démontrant des approches efficaces, nous espérons contribuer à l'adoption plus large des principes d'accessibilité dans le cadre du logement et du développement urbain.

Notre ambition va au-delà de la période de mise en oeuvre de deux ans. Nous visons à soutenir un modèle capable de continuer à générer de l'impact, d'inspirer de futures initiatives et de contribuer à faire progresser.