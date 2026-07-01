Angola: Des habitants d'Uíge réclament l'ouverture de nouveaux guichets uniques d'accueil

Uíge — Des habitants de la commune d'Uíge, chef-lieu de la province éponyme, ont demandé mardi l'ouverture de nouveaux Guichets uniques d'accueil du public (BUAP), afin de réduire l'affluence des citoyens souhaitant mettre à jour leur inscription sur les listes électorales.

La commune ne dispose actuellement que d'un seul BUAP, installé au sein de l'administration municipale d'Uíge, une capacité jugée insuffisante pour assurer un traitement rapide des demandes liées à l'actualisation de l'inscription électorale.

Selon les résultats définitifs du Recensement général de la population et de l'habitat de 2024, la commune d'Uíge compte 773.099 habitants, avec un âge moyen d'environ 22 ans.

Interrogés par l'ANGOP, plusieurs citoyens ont plaidé pour le renforcement du nombre de BUAP afin de fluidifier l'accueil des électeurs appelés à mettre à jour leur inscription en vue des élections générales prévues en 2027.

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Le fonctionnaire João Metange a estimé que le nombre limité de guichets dans le chef-lieu municipal contribue à la lenteur des opérations.

« Nous demandons l'installation de nouveaux BUAP afin d'accélérer la prise en charge des citoyens », a-t-il déclaré.

De son côté, Joana Bequengue, commerçante au marché municipal, a suggéré l'ouverture d'au moins deux nouveaux guichets afin de permettre à un plus grand nombre de citoyens d'actualiser leur inscription électorale.

Elle a rappelé qu'au regard de l'expansion démographique de la commune, des BUAP devraient être implantés dans la centralité de Quilomosso, le quartier de Candombe Velho ainsi que dans les nouvelles communes récemment créées.

« Le chef-lieu provincial s'est considérablement développé ces dernières années. Il est donc nécessaire de créer davantage de BUAP pour répondre aux besoins des populations des quartiers périphériques », a-t-elle ajouté.

Le fonctionnaire Alfredo Morais a partagé le même constat, estimant que le nombre insuffisant de ces structures est à l'origine de la forte affluence observée au seul BUAP de l'administration municipale d'Uíge.