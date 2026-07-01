Angola: Le port de Luanda renforce l'intégration régionale avec de nouveaux projets structurants

Luanda — Une sous-station électrique de 50 MVA, une installation dédiée à l'innovation et au développement technologique, ainsi qu'un terminal de cabotage, ont été inaugurés ce mardi au port de Luanda, une initiative visant à renforcer l'intégration régionale de cette infrastructure portuaire.

Ces projets s'inscrivent dans une stratégie plus large de modernisation du système portuaire national, basée sur l'amélioration continue des infrastructures, l'intégration de l'innovation technologique et la création de conditions nécessaires pour accroître l'efficience et de la compétitivité de l'économie angolaise.

La sous-station électrique a été conçue pour garantir une énergie en quantité et en qualité aux opérateurs portuaires et renforcer la fiabilité du réseau électrique d'appui à l'activité portuaire.

L'installation d'innovation et de développement technologique vise à moderniser les processus, à fournir une assistance technique et la transformation fonctionnelle, en mettant l'accent sur la capacité interne d'innovation et de soutien opérationnel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le terminal de cabotage contribuera à renforcer la coordination logistique nationale, à promouvoir une plus grande intégration du transport maritime côtier avec les autres modes de transport et à créer des solutions plus efficaces pour la circulation des marchandises sur le territoire national.

La cérémonie inaugurale a été présidée par le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, qui, à cette occasion, a souligné que ces infrastructures témoignent de la capacité à anticiper les défis, à accroître l'efficacité opérationnelle et à préparer le principal port du pays à une nouvelle génération de services logistiques.

Jusqu'en septembre 2025, le port de Luanda avait enregistré une croissance de 23 % dans le trafic maritime, ayant ainsi déplacé environ 294 000 conteneurs et augmenté de 59 % la circulation des véhicules.

Ricardo de Abreu a déclaré que le port de Luanda continue à s'affirmer comme l'une des principales plateformes logistiques de la région, en renforçant son engagement en faveur de l'innovation, la durabilité et la qualification de ses ressources humaines.

Selon lui, la compétitivité des grandes plateformes logistiques ne dépend plus uniquement de leur situation géographique ou de la taille de leurs infrastructures, mais aussi de leur capacité à intégrer la technologie, à gérer l'information en temps réel, à renforcer la cyber-sécurité, à optimiser les processus et à faciliter la prise de décision grâce à des systèmes de plus en plus sophistiqués et efficaces.

À son tour, le président du Conseil d'administration du port de Luanda, Alberto Bengue, a souligné l'importance stratégique de ces nouvelles infrastructures dans la réduction de la vulnérabilité et la création des bases plus stables pour le fonctionnement de l'activité portuaire.

Il a soutenu que la sous-station électrique va également moderniser les processus, améliorer l'articulation côtière, faciliter la circulation des marchandises, ainsi que renforcer la capacité de réponse en conformité aux exigences mondiales du commerce et de la distribution.