Angola: La Miss Lunda-Sul appelle les femmes à adhérer au processus de mise à jour de l'inscription électorale

Saurimo — La Miss Lunda-Sul, Jéssica Luís, a appelé mardi les femmes de la province à participer au processus de mise à jour de l'inscription électorale d'office et de preuve de vie, afin de s'acquitter de leur devoir civique et de prendre part aux élections générales prévues en 2027.

Après avoir actualisé ses données au Guichet unique d'accueil du public (BUAP) de Saurimo, Jéssica Luís a déclaré à l'ANGOP qu'elle avait rempli son devoir de citoyenne et qu'elle était désormais en règle pour participer au prochain scrutin.

La jeune ambassadrice de beauté a encouragé les citoyens, en particulier les femmes, à se rendre dans les BUAP de leurs localités, munis uniquement de leur carte nationale d'identité, soulignant que la procédure est simple et rapide.

Elle a également invité chaque femme à sensibiliser les membres de sa famille ainsi que les autres personnes en âge de voter afin qu'ils adhèrent au processus.

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Par ailleurs, dans la commune de Cacolo, l'administrateur municipal, Luís Domingos, a lui aussi procédé à la mise à jour de son inscription électorale et a exhorté les citoyens âgés de plus de 18 ans à suivre son exemple, réaffirmant son engagement en faveur de la citoyenneté active et d'une participation responsable aux processus démocratiques.

À cette occasion, le responsable a remis un véhicule destiné à renforcer les capacités opérationnelles des services administratifs et à améliorer le suivi des actions gouvernementales auprès des communautés.

La province de Lunda-Sul dispose actuellement de six Guichets uniques d'accueil du public sur les seize prévus. Plus de vingt agents y sont affectés, sur un effectif total projeté de 221 techniciens pour le fonctionnement intégral du dispositif.

Le processus national de mise à jour de l'inscription électorale d'office se déroule du 15 juin 2026 au 31 mars 2027 en préparation des élections générales de 2027. Il devrait concerner plus de 16 millions de citoyens, résidant en Angola comme à l'étranger.