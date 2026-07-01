Angola: Les banques angolaises s'engagent à promouvoir le financement durable

Luanda — Quinze institutions bancaires opérant en Angola ont signé lundi à Luanda une « Charte d'engagement du secteur bancaire pour le financement durable », visant à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les activités financières du pays.

Selon un communiqué de l'Association des banques angolaises (ABANC), transmis mardi à l'ANGOP, cette initiative a pour objectif d'accompagner la transition de l'Angola vers une économie plus résiliente, inclusive et à faible émission de carbone.

La signature de cet engagement s'est déroulée en marge d'un atelier exécutif consacré au financement durable. Le document sera présenté publiquement lors de la quatrième conférence sur la durabilité dans le secteur bancaire, prévue ce mercredi.

Dans cette phase initiale, ont adhéré au protocole plusieurs établissements, dont Access Bank Angola, Millennium Atlântico (ATL), Banque Angolaise d'Investissements (BAI), Banque de la Caisse Générale d'Angola (BCGA), Banque du Commerce et Industrie (BCI), ainsi que la Banque de Crédit du Sud (BCS).

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La Banque Économique (BE), Banque de Développement d'Angola (BFA), Banque BIC, Banque d'Investissement Rural (BIR), Banque d'Épargne Crédit (BPC), Banque Keve, Banque du Sud, Standard Bank Angola (SBA) et Banque Yetu ont aussi signé ce document.

La note souligne que les banques s'engagent à intégrer progressivement la durabilité dans leur gouvernance d'entreprise et leurs stratégies commerciales, ainsi qu'à prendre en compte les risques climatiques et sociaux dans l'évaluation des investissements et à développer de nouveaux instruments financiers.

La mobilisation de financements climatiques internationaux, le renforcement des capacités humaines et l'amélioration de la transparence, notamment par la publication annuelle des progrès réalisés, figurent également parmi les objectifs du dispositif.

La charte reconnaît que l'Angola est confronté aux impacts des changements climatiques, notamment les sécheresses, les inondations et l'érosion côtière, affectant des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie, la pêche et les infrastructures.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour les changements climatiques 2018-2030, du cadre opérationnel pour le financement durable et des principes de durabilité du secteur financier angolais définis par la Banque nationale d'Angola (BNA).

Par ailleurs, l'ABANC organise ce mercredi 1er juillet à Luanda la quatrième conférence sur la durabilité dans la banque, placée sous le thème « Financement durable en Angola : de la stratégie à la mise en œuvre avec un impact inclusif ».

La cérémonie d'ouverture devrait réunir des membres du gouvernement, des régulateurs, des institutions financières, des organisations multilatérales ainsi que des experts nationaux et internationaux.