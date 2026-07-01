Afrique Centrale: Le consulat au Katanga renforce l'assistance aux communautés frontalières avec la RDC

Luanda — Le consulat général d'Angola au Katanga, en République démocratique du Congo (RDC), a conclu une mission d'assistance consulaire et diplomatique dans les zones frontalières avec l'Angola, au cours de laquelle il a recensé les principaux besoins de la communauté angolaise et s'est entretenu avec les autorités locales du renforcement de la coopération transfrontalière.

La mission, menée du 20 au 27 juin par le consul général d'Angola au Katanga, António Miala, a couvert les villes de Dilolo, Sandoa et Kapanga, dans la province congolaise du Katanga, limitrophe des provinces angolaises de Moxico Leste et de Lunda-Sul.

Durant ce déplacement, la délégation a rencontré des gouverneurs, des administrateurs municipaux, des responsables de la gestion des frontières et des dirigeants de la gare du Chemin de Fer de Benguela, à Luau, afin d'aborder des questions relatives au commerce transfrontalier, à la libre circulation et à la sécurité des personnes, ainsi qu'au développement du corridor de Lobito.

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En contact avec la communauté angolaise, le consulat a constaté des difficultés liées au manque de documentation consulaire, aux ressources limitées des associations locales, à l'insuffisance de l'aide sociale et humanitaire et à l'isolement géographique, qui entrave l'accès régulier aux services consulaires basés à Lubumbashi.

Face à cette situation, Antonio Miala a annoncé la mise en place de missions consulaires itinérantes périodiques, une étude en vue de l'ouverture d'un guichet à Dilolo, la simplification des procédures de délivrance de visas et la coordination avec les autorités locales et les partenaires humanitaires afin de renforcer le soutien aux populations vulnérables.

Les autorités congolaises et angolaises se sont déclarées ouvertes à un approfondissement de la coopération institutionnelle et ont plaidé en faveur de la signature d'accords bilatéraux visant à mieux réguler le commerce frontalier, la sécurité et la circulation des personnes.

Selon António Miala, cette mission représente une étape importante pour renforcer la présence de l'État angolais auprès de la diaspora et consolider la coopération entre l'Angola et la République démocratique du Congo.

Le diplomate a réaffirmé son engagement à travailler en coordination avec les autorités locales, le Secrétariat d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, ainsi que l'Institut des communautés angolaises à l'étranger et des services consulaires (ICAESC), en vue d'améliorer les conditions de vie de la communauté angolaise en RDC et de développer le corridor de Lobito.