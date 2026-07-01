Angola: Le Brent ouvre à 73,54 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en septembre, a ouvert à 73,54 $US ce mardi, soit une hausse de 0,63 point par rapport à l'ouverture de lundi.

Les prix du pétrole brut de la mer du Nord ont enregistré une légère progression depuis la séance précédente, malgré la tension persistante sur les marchés pétroliers suite aux nouveaux échanges d'attaques entre Washington et Téhéran le week-end dernier, l'attention restant focalisée sur le détroit d'Ormuz, malgré l'annonce par le président Donald Trump de la tenue de pourparlers de paix à Doha mardi.

Lundi, le prix du Brent a fluctué entre 72,57 $US et 74,25 $US.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars américains le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.