Angola: Le CFB reprend la desserte de la ligne Lobito-Luena

Lobito — Le train express du Chemin de fer de Benguela (CFB) a repris sa desserte sur la ligne Lobito-Luena-Lobito ce lundi (le 29 juin), après une suspension de deux mois (depuis avril 2026).

S'adressant à la presse, le chef du département commercial du CFB, Fábio de Carvalho, a indiqué que la compagnie avait préparé un train composé de cinq voitures pour ce service et entamé le trajet avec 61 passagers, soit un taux d'occupation de 33 %. Le prix du billet est fixé à 15 350,00 kwanzas.

Le responsable a confirmé que les billets seraient disponibles à l'achat dans les gares de Huambo et de Cuito (Bié).

Concernant le fret, il a signalé que diverses marchandises -- principalement des produits agricoles -- étaient transportées.

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« Le train comprend un wagon d'une capacité de 40 tonnes destiné à charger des marchandises dans les gares de Huambo et de Cuito », a-t-il précisé.

Quant aux horaires, il a indiqué que les trains partent le lundi à 07 h 45 pour arriver à Luena le mardi à 09 h 28. Pour le trajet retour, le départ a lieu à 08 h 30, avec une arrivée à Lobito le jeudi à 10 h 00.

Interrogé sur l'état des infrastructures, il a fait savoir que des essais avaient été réalisés avec des trains de marchandises de la société concessionnaire Lobito Atlantic Railway (LAR), assurant que toutes les conditions sont désormais réunies pour que les trains de voyageurs et de marchandises circulent sans contrainte.

Les opérations ferroviaires du CFB avaient été suspendues le 12 avril en raison d'inondations provoquées par des pluies torrentielles, lesquelles avaient endommagé la voie ferrée au niveau de la municipalité de Caimbambo (Benguela). TC/CRB/LUZ