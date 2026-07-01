Afrique: Basketball - Un Mali impressionnant vise une qualification historique pour le mondial

Luanda — Fort de sa victoire face au champion d'Afrique, l'Angola, lors de la dernière fenêtre, la sélection nationale de basket-ball du Mali arrive à Luanda avec de grandes ambitions dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2027, prévue à Doha, au Qatar.

En quête d'une première participation historique au Mondial, le Mali, 64e au classement FIBA, aborde la troisième fenêtre en tête du groupe D avec six points, après trois victoires contre l'Égypte (86-77), l'Ouganda (84-73) et l'Angola, battu d'un point (80-79).

Les Maliens arrivent ainsi à cette fenêtre, programmée du 2 au 5 du mois en cours au pavillon omnisport de Kilamba, avec une qualification déjà assurée pour les quatrième et cinquième fenêtres. Douze équipes seront réparties en deux groupes de six, les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troisième représentant l'Afrique au Mondial 2027 à Doha.

Sur le plan individuel, le Mali s'est distingué lors de la dernière fenêtre disputée à Alexandrie, en Égypte, notamment lors du match contre l'Angola, porté par le meneur Siriman Kanouté, auteur de 23 points, et le pivot Oumar Ballo, qui a également contribué avec sept points et une présence décisive au rebond (sept prises).

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La sélection malienne se distingue également par sa régularité en AfroBasket. Avec 21 participations en 31 éditions du principal tournoi masculin africain, le Mali est monté deux fois sur le podium : une médaille d'argent en 2025 à Luanda et une médaille de bronze en 1972 à Dakar, après ses débuts en 1964.

L'effectif actuel des Aigles comprend notamment les meneurs Siriman Kanouté, Soumaila Sissouma, Allaye Togo et Mamadou Keita ; les ailiers Fousseyni Drame, Hassan Drame, Ibrahima Haidara, Mamoudou Diarra, Tamandjan Konate et Mahamane Coulibaly ; ainsi que les pivots Oumar Ballo, Aliou Diarra et Moulaye Sissoko.