Angola: Une intervention chirurgicale sans précédent à Sumbe permet de retirer un kyste géant de 20 kilogrammes

Sumbe — L'hôpital « 17 Septembre » à Sumbe (Cuanza-Sul) a réalisé avec succès une intervention chirurgicale inédite pour retirer un kyste géant de 20 kilogrammes chez une femme de 28 ans, a annoncé mardi la direction de l'établissement.

L'intervention a été réalisée par une équipe médicale de l'unité hospitalière et constitue la première opération de ce niveau de complexité effectuée dans la province de Cuanza-Sul.

La patiente, Andresa António Luciano, originaire de la municipalité d'Ebo, avait été hospitalisée pendant un mois après avoir présenté une augmentation importante du volume abdominal, causée par un kyste ovarien qui s'était développé sur une période de quatre ans.

S'adressant à la presse, le directeur clinique de l'hôpital, Farias Lucas, a déclaré que le succès de cette intervention démontre la capacité technique de l'établissement à prendre en charge des cas cliniques d'une grande complexité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que la réalisation de ce type de chirurgie à Cuanza-Sul profite à la population locale en évitant le transfert des patients vers des hôpitaux de référence situés dans d'autres provinces.

Le responsable a exhorté la population à consulter un médecin dès l'apparition des premiers symptômes, soulignant que le recours initial à des remèdes maison conduit souvent les patients à arriver à l'hôpital à un stade avancé de la maladie.

L'anesthésiste Zenilde Victorino a déclaré que la patiente avait subi l'ablation d'un kyste géant de l'ovaire droit lors d'une opération d'une heure et demie.

Selon la spécialiste, l'intervention s'est déroulée sans complications, les signes vitaux de la patiente étant restés stables tout au long de l'opération.

Elle a précisé que la patiente restait hospitalisée sous surveillance médicale, que son état clinique s'améliorait favorablement et qu'elle ne ressentait aucune douleur.

Parallèlement, Clara Tavares, vice-gouverneure chargée du secteur politique, social et économique de Cuanza-Sul, a félicité l'équipe médicale pour le succès de l'intervention.

Elle a souligné que ce résultat témoignait des efforts déployés pour améliorer la qualité des soins hospitaliers dans la province.

Andresa António Luciano a brièvement déclaré qu'elle vivait avec ce problème de santé depuis environ quatre ans et qu'elle avait subi divers examens dans des hôpitaux de Luanda sans obtenir de diagnostic définitif.

L'équipe chirurgicale était composée de six professionnels : deux chirurgiens, un urologue, une infirmière de bloc opératoire et deux techniciens anesthésistes.