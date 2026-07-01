Congo-Brazzaville: Drame au terme du BEPC à Sibiti - Le gouvernement au chevet des familles endeuillées

30 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Après le drame qui a coûté la vie à quatre candidats le dernier jour des épreuves du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, s'y est rendu pour exprimer la solidarité du gouvernement aux familles endeuillées. « Ces élèves avaient des ambitions, des rêves et un avenir prometteur. Leur départ prématuré est une grande perte pour toute la communauté éducative. Au nom du gouvernement, j'adresse mes condoléances les plus attristées à la famille, aux camarades de classe, aux enseignants », déclarait-il dans le message du gouvernement y relatif avant d'effectuer le déplacement de Sibiti.

Ces candidats qui ne verront jamais les résultats du BEPC ont perdu la vie à la suite d'un accident de circulation. Le préfet de la Lékoumou, Jean Christophe Tchikaya, qui a accompagné le ministre Jean Luc Mouthou lors de la rencontre avec les familles, a indiqué que des mesures doivent être renforcées pour que ce genre de drame ne se reproduise plus.

Le gouvernement demeure au chevet des familles endeuillées dans l'organisation des obsèques des élèves disparus. Trois d'entre eux seront inhumés à Sibiti, et un à Boko, dans le département du Pool.

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