Congo-Brazzaville: Coopération Congo-France - Constant Serge Bounda s'entretient avec son homologue français à Paris

En séjour de travail à Paris, le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda, s'est entretenu; le 29 juin, avec son homologue français, Jean-Noël Barrot.

L'entretien, qualifié de constructif, a permis aux deux diplomates de passer en revue les dossiers consacrés au renforcement des relations entre la République du Congo et la République française.

Les échanges ont porté sur l'approfondissement de la coopération bilatérale, les enjeux de la Francophonie, les projets structurants en faveur du développement du Congo, ainsi que les principales questions africaines et internationales.

À l'issue de cet entretien, Constant-Serge Bounda a confié avoir également plaidé pour une coopération mémorielle renforcée, fondée sur la valorisation du patrimoine culturel commun. En ligne de mire, entre autres, l'évocation de la déclaration du président français, Emmanuel Macron; lors de son passage à Brazzaville en mars 2023, lequel, dans le cadre mémoriel, avait parlé d'un projet de construction d'un lieu de mémoire dans la capitale congolaise pour honorer la mémoire des femmes et des hommes africains qui ont sacrifié leur vie pour libérer la France.

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Rappelons que Brazzaville a servi de capitale à la «France libre»: c'est de Brazzaville que le général Charles de Gaulle avait dirigé la France libre contre l'Allemagne nazie dans le monde. C'est de Brazzaville également qu'il avait signé les premiers décrets et ordonnances qui régissaient le territoire français libre.

La France libre a servi de gouvernement en exil et Brazzaville est restée la capitale jusqu'en 1943, date à laquelle elle a été transférée à Alger.

De ce fait, la rencontre entre les deux ministres s'inscrit « dans la dynamique impulsée par le président Denis Sassou N'Guesso, chef de l'État, dont la vision diplomatique contribue au renforcement de l'axe Brazzaville-Paris, fondé sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et la recherche de solutions concertées aux défis communs », peut-on lire dans l'un des réseaux sociaux du ministre congolais.