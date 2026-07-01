Afrique: Mondial 2026 - Ca passe pour le Maroc, ça casse pour l'Afrique du Sud

Les Bafana Bafana d'Afrique du Sud sont sortis par le Canada, alors que le Maroc a battu les Pays-Bas aux tirs au but.

Le parcours des Bafana Bafana au second tour a fait long feu : l'Afrique du Sud a été éliminée par le Canada, le 28 juin, sur le plus petit des scores sur la pelouse du SoFi Stadium de Los Angeles. Si l'équipe d'Hugo Broos a essayé de développer le jeu collectif qui avait fait sa marque à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), ce sont les Canadiens qui se sont créé les occasions les plus franches. Et Ronwen Williams, le portier des Mamelodi Sundown, a été le Bafana le plus en vue.

S'il a longtemps repoussé l'échéance (20e, 34e, 43e et 77e min), Williams s'est incliné finalement sur le tir du capitaine Eustaquio. Cruel mais logique, en fin de compte pour une équipe Sud-africaine séduisante par séquence mais trop inoffensive, avec seulement deux buts marqués en quatre matches.

A quelques cinq-cents kilomètres, à Monterrey, au Mexique, le Maroc a confirmé son rang de nation qui compte sur l'échiquier mondial. Finalistes de la CAN 2025, demi-finalistes au Qatar en 2022, les Lions de l'Atlas ont écarté, aux tirs au but, les Pays-Bas.

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Globalement dominateur (70% de possession de balle, onze tirs à six), le Maroc allume les premières mèches et touche même la barre par l'entremise de son capitaine, Achraf Hakimi (60e min). Et ce sont finalement les Oranje qui vont ouvrir le score (Gakpo, 72e min), mettant les Lions sous pression.

Issa Diop, défenseur de Fulham, né à Toulouse d'un père sénégalais (Son grand-père Lybasse a porté les couleurs de Bordeaux dans les années 1970), délivre son équipe à la 90e+1 minute d'une belle tête.

C'est donc à l'issue d'une séance un peu folle de tirs au but (Trois montants ; le tir au but de Rahimi marqué avec l'aide du mollet de Verbruggen et un arrêt de Bounou face à Summerville) que le Maroc accède en huitième de finale, où il affrontera le Canada, puis éventuellement la France en quart de finale pour une revanche de 2022.

Dans les autres matches, l'Allemagne a été éliminée par le Paraguay également aux tirs au but, tandis que le Brésil est passé, dans la souffrance, face au Japon (2-1).