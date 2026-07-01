Congo-Brazzaville: Délit faunique - Une personne interpellée pour trafic des pointes d'ivoire à Dolisie

Le prétendu trafiquant, Fesnel Pambou Moussoyo, a été interpellé le 26 juin à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de deux pointes d'ivoire, représentant un éléphant tué. Une espèce animale intégralement protégée par la loi.

L'interpellation du présumé délinquant faunique a été réalisée par les services de gendarmerie en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'Economie forestière en poste à Dolisie, appuyés techniquement par le Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage.

Après interrogatoire, la personne interpellée aurait ramené ces pointes d'ivoire des forêts du village 109, situé dans le district de Moutamba, dans le département du Niari. Les pointes d'ivoires gardées en toute discrétion à Dolisie par le délinquan pour les vendre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Agée de plus de 40 ans, Fesnel Pambou Moussoyo a reconnu avoir détenu, transporté et gardé ces pointes d'ivoire chez lui pendant plusieurs jours. Ces faits sont réprimés par la législation faunique au Congo. Il va répondre de ses actes devant la justice congolaise et risque des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende pouvant atteindre cinq millions FCFA, conformément à la loi.

Cette opération menée à Dolisie intervient un mois après l'interpellation, par ces mêmes services, de sept autres présumés délinquants fauniques à Ewo, dans le département de la Cuvette-Ouest. Ils avaient en leur possession quatre peaux de panthère qu'ils comptaient vendre. Le procès portant sur cette affaire s'est ouvert le 29 juin au Tribunal de grande instance de cette ville. Signalons qu'en République du Congo, l'éléphant fait partie des espèces animales intégralement protégées, conformément à l'article 27 de la loi du pays sur la faune et les aires protégées.