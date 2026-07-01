Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a lancé le programme présidentiel 'Debout jeunes congolais' pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes

Ce mardi, au Palais de la Nation, à Kinshasa, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de lancement du Programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, dénommé « Debout Jeunes Congolais », une initiative destinée à faire de la jeunesse le principal moteur de la transformation économique du pays.

Fruit des recommandations issues de la Table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, organisée en novembre dernier, ce Programme s'articule autour de trois axes majeurs. Le premier porte sur la formation professionnelle. « Nous allons renforcer les écoles des métiers, développer les centres de formation professionnelle, promouvoir l'apprentissage, l'alternance, les stages de découverte et les filières techniques », a déclaré le Chef de l'État.

Le deuxième volet est consacré au développement de l'entrepreneuriat. Le Président de la République a annoncé à ce sujet que le Programme « Debout Jeunes Congolais » prévoit notamment « l'opérationnalisation du Concours national des plans d'affaires simplifiés (CONAPAS), destiné à identifier, sélectionner, financer et accompagner, sur toute l'étendue du territoire national, des projets porteurs de valeur, d'emplois et de transformation locale ».

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Enfin, le troisième aspect porte sur l'accès à l'emploi et l'égalité des chances. Le Chef de l'État a insisté sur le caractère inclusif du Programme : « Il doit atteindre les jeunes femmes, les jeunes vivant avec handicap, les personnes atteintes d'albinisme, les peuples autochtones pygmées, les jeunes des milieux ruraux, les jeunes déplacés, les jeunes sortant de situations de vulnérabilité, ainsi que les jeunes des zones affectées par les conflits. »

Le Programme « Debout Jeunes Congolais » est placé sous la devise : « Le mérite par le travail, la patrie par l'entreprise. » Doté d'un coût global estimé à 1,3 milliard de dollars américains sur six ans, avec une première enveloppe de 50 millions de dollars américains inscrite au collectif budgétaire 2026, ce Programme ambitionne de créer des millions d'emplois d'ici 2032 grâce à des mécanismes de formation, de financement et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs.

Le Président de la République a instruit le Gouvernement de veiller à sa mise en oeuvre rigoureuse, coordonnée et transparente. « La Primature devra assurer la coordination interinstitutionnelle nécessaire, afin que les ministères concernés agissent en cohérence, avec des plans d'action précis, des échéances claires, des responsabilités identifiées, des budgets sécurisés, des indicateurs vérifiables et des résultats attendus », a-t-il souligné.

Le Chef de l'État a également appelé notamment les provinces, le secteur privé, les banques, les universités, les partenaires techniques et financiers ainsi que la diaspora à contribuer activement à la réussite de cette initiative. Il a rappelé que l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes sont au coeur des priorités de son second mandat.

Le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des Petites et Moyennes entreprises, Justin Kalumba Muana-Ngongo, a salué la « vision clairvoyante, la volonté inébranlable et la détermination sans commune mesure du Président Félix Tshisekedi ». « La suscitation des générations des millionnaires parmi les Congolais, loin d'être un slogan, est plutôt une vision assumée avec une intentionnalité pour laquelle vous ne ménagez aucun effort nécessaire à sa concrétisation », lui a--il dit.

Cette cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des stands d'exposition d'entrepreneurs locaux.