Gabon: Lébamba - Un violent incendie ravage deux habitations, le nouvel immeuble du Conseil départemental sauvé de justesse

30 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Gilles Sylver Moubele Massala

Un violent incendie s'est déclaré aux premières heures de ce samedi, aux environs de 5 heures du matin, en plein centre-ville de Lébamba. Selon les premières informations, un court-circuit serait à l'origine du sinistre.

Aucune perte en vie humaine n'a heureusement été enregistrée, mais les dégâts matériels sont considérables.

Les flammes, d'une rare intensité, ont entièrement détruit la maison de M. Barthélemy, où le feu aurait pris naissance, avant de se propager au salon de coiffure Moderne de Lébamba, le bar la cour des grands, causant d'importants dégâts matériels.

Le pire a toutefois été évité grâce à la mobilisation exemplaire des habitants et des gendarmes. En l'absence d'une caserne de sapeurs-pompiers dans la localité, la population s'est organisée dans un formidable élan de solidarité pour combattre les flammes. Leur intervention, appuyée par les forces de l'ordre, a permis de sauver de justesse le nouvel immeuble du Conseil départemental de la Louetsi-Wano, sérieusement menacé par l'incendie.

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Ce nouveau drame remet une fois de plus en lumière le manque criant de services de secours dans plusieurs villes de l'intérieur du pays.

À Lébamba, c'est le courage de la population et l'engagement des gendarmes qui ont permis d'éviter une catastrophe encore plus lourde.

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