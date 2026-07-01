Gabon: Port-Gentil célèbre son patrimoine culturel à travers la 2e édition de la Fête de la Musique 2026

Port-Gentil, Ogooué-Maritime : La Confédération Nationale des Fédérations Artistiques et Culturelles (CONAFAC) de l'Ogooué-Maritime et la Fédération Gabonaise des Artistes Musiciens (FEGAM) de l'Ogooué-Maritime ont organisé, avec succès, la deuxième édition de la Fête de la Musique 2026, en partenariat avec la Direction provinciale de la Culture, la Mairie de Port-Gentil et l'ensemble des artistes musiciens affiliés.

Placée sous le thème « Le partage de notre patrimoine culturel et ancestral », cette édition a constitué un véritable moment de célébration de la richesse culturelle gabonaise et de promotion des talents artistiques de la province.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions officielles, notamment celles du Troisième Adjoint au Maire de Port-Gentil, chargé de la Culture, de la Directrice provinciale de la Culture, de la marraine de l'événement, Mme Mijie Avika, ainsi que de M. Nsoley Primaël Privat, Président de la CONAFAC Ogooué-Maritime, et de M. Nzengue Serge, Président fédéral de la FEGAM Ogooué-Maritime.

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Dans leurs interventions, les différents orateurs ont salué l'engagement des artistes et des organisateurs en faveur de la sauvegarde et de la transmission du patrimoine culturel gabonais. Ils ont également insisté sur le rôle fondamental de la musique comme vecteur de cohésion sociale, de dialogue entre les générations et de développement économique à travers les industries culturelles et créatives.

Le concert, qui a débuté aux alentours de 19 heures, s'est poursuivi jusqu'à minuit, offrant au public une succession de prestations artistiques de grande qualité. Les artistes musiciens ont démontré toute l'étendue de leur talent à travers des interprétations variées, mêlant sonorités traditionnelles et musiques contemporaines.

L'événement a enregistré une forte participation du public ainsi que la présence de plusieurs autorités administratives, locales et personnalités invitées, venues témoigner leur soutien au monde de la culture.

À travers cette deuxième édition, la CONAFAC et la FEGAM de l'Ogooué-Maritime réaffirment leur ambition de faire de la Fête de la Musique un rendez-vous culturel majeur, contribuant à la valorisation des artistes gabonais, à la préservation du patrimoine culturel national et au rayonnement de la province de l'Ogooué-Maritime sur la scène culturelle nationale.