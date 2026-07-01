Gabon: Accélérer le désenclavement, c'est construire l'avenir de nos territoires

Ce samedi 27 juin 2026, j'ai effectué une visite d'inspection sur le chantier d'aménagement en béton bitumineux de l'axe Lébamba-Mbigou, premier tronçon d'un ambitieux projet de 267 km qui reliera, à terme, le Gabon à la frontière congolaise via Malinga et Molo.

Avec un taux d'avancement de 12,50 %, les travaux progressent sur plusieurs fronts : futur pont de 80 mètres sur la rivière Biroundou, terrassements, ouvrages d'art, déforestation, base technique d'EBOMAF Togo et carrière de Mandji. Les équipes sont mobilisées et les moyens déployés témoignent de la volonté d'avancer efficacement.

"J'ai toutefois relevé un point de blocage au PK 5+500, où des poteaux électriques occupent encore l'emprise du chantier. Des instructions fermes ont été données afin qu'une coordination rapide avec les services compétents permette de lever cet obstacle dans les meilleurs délais".

Au-delà de la route, ce projet améliorera durablement les conditions de vie des populations grâce à la réhabilitation de 19 écoles et dispensaires ainsi qu'à la réalisation de 19 forages dans les villages riverains.

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"Je salue l'engagement des équipes tout en réaffirmant une exigence claire : respecter les normes de qualité, préserver l'environnement et accélérer les travaux durant cette période estivale. Mon objectif est que les populations de Lébamba et de Mbigou commencent à voir les premiers kilomètres de bitume avant la fin de cette saison".

Chaque chantier qui avance est une promesse de développement qui se concrétise au bénéfice des Gabonaises et des Gabonais.