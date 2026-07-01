Togo: L'irrigation solaire gagne du terrain

30 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Entre 2024 et 2025, 467 systèmes de pompage solaire photovoltaïque ont été installés à travers le pays, principalement dans les régions des Plateaux (189), Maritime (100) et de la Kara (90).

Ces dispositifs fonctionnent grâce à des panneaux solaires qui alimentent une pompe, permettant de puiser l'eau nécessaire à l'irrigation des cultures, une solution adaptée aux zones où l'accès à l'électricité reste limité.

133 nouveaux systèmes sont programmés en 2026, pour un investissement de plus de 80 millions de Fcfa.

La région des Savanes concentrera l'essentiel des installations avec une centaine d'ouvrages, suivie des Plateaux et de la Centrale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.