Togo: Redevabilité climatique

Le Togo passe à l'étape de la redevabilité climatique. La Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) a ouvert lundi un atelier de dix jours pour élaborer les rapports d'exécution des budgets verts 2024 et 2025.

Après une phase pilote avec 9 ministères en 2024 puis 24 en 2025, la budgétisation verte couvre désormais l'ensemble de l'administration centrale avec le budget 2026. Mais programmer des crédits « verts » ne suffit pas : encore faut-il vérifier qu'ils ont été réellement dépensés conformément aux engagements environnementaux du pays.

64 experts, nationaux et points focaux des ministères sectoriels, travaillent avec l'appui du conseiller résident du FMI.

Quatre objectifs guident leurs travaux : collecter et consolider les données budgétaires de 2024 et 2025, analyser la conformité entre dépenses « vertes » et prévisions initiales, élaborer un canevas harmonisé de reporting, et rédiger les rapports d'exécution.