Cote d'Ivoire: Bouaké - La cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus fermée pour réhabilitation

La cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus de Bouaké est fermée pour des travaux de réhabilitation. Cette importante annonce a été faite, le lundi 29 juin 2026, par Monseigneur Jacques Assanvo Ahiwa, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Bouaké, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée dans la salle Sainte-Thérèse attenante à l'édifice.

« La cathédrale de Bouaké a été construite en 1962. Le temps a laissé ses marques sur le bâtiment. Elle a perdu de sa superbe et ses murs se sont défraîchis. Nous avons décidé de lui redonner un nouveau visage », a-t-il expliqué.

Selon Mgr Jacques Assanvo Ahiwa, cette annonce marque officiellement le début des travaux de rénovation qui dureront neuf mois. « Dès ma prise de fonction, le 14 septembre 2024, j'avais annoncé cette réhabilitation, bien que je ne disposasse d'aucun financement à ce moment-là. Cependant, la communauté chrétienne a entendu mon appel. Des personnes de bonne volonté, des associations, des institutions ainsi que des entreprises ont répondu favorablement à notre sollicitation », s'est-il réjoui.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le prélat a indiqué que depuis cette annonce jusqu'à ce jour, un tiers du budget nécessaire à cette réhabilitation a déjà été mobilisé. « Selon les estimations issues de cette étude, le coût total de la réhabilitation de la cathédrale ainsi que des bâtiments annexes s'élevait initialement à plus de 2 milliards de Fcfa. Toutefois, nous avons revu nos ambitions à la baisse », a indiqué l'archevêque de Bouaké.

« Désormais, les travaux porteront uniquement sur le bâtiment principal de la cathédrale, le clocher ainsi que la réalisation des statues de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse et de Saint Joseph, pour un coût global de 900 millions de Fcfa », a-t-il affirmé, précisant qu'à ce jour, 300 millions de Fcfa ont effectivement été mobilisés.

Par conséquent, il a lancé un nouvel appel à contribution à l'endroit de toutes les personnes de bonne volonté, qu'il s'agisse d'institutions, de personnes physiques ou morales. « Il nous reste les deux tiers du budget à mobiliser pour achever la réhabilitation de cette cathédrale, qui constitue un symbole cultuel, culturel et même touristique de Bouaké. Levons-nous pour la réhabiliter afin qu'elle continue d'illuminer la ville de Bouaké », a exhorté l'homme de Dieu.

« Il faut savoir que c'est dans cette cathédrale réhabilitée que nous comptons célébrer les 100 ans de l'implantation de l'Église à Bouaké, le 27 octobre 2027 », a-t-il ajouté.

Avec cette fermeture, l'archevêque a rassuré les fidèles fréquentant cette cathédrale en indiquant que des dispositions ont été prises afin d'éviter toute perturbation. « Nous avons aménagé des espaces derrière le bâtiment où seront installées des tentes afin de permettre aux fidèles de participer aux célébrations dominicales », a-t-il fait savoir.

« Tout est prévu afin que les travaux n'entravent pas les activités de l'Église », a-t-il assuré.

Notons qu'une messe d'action de grâce a été célébrée à 18h 30 par Mgr Jacques Assanvo Ahiwa afin que les travaux puissent effectivement débuter et s'achever dans les délais contractuels prévus.