Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte hausse de plus de 122 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mardi 30 juin 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 30 juin 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation du marché des actions a enregistré une forte hausse de 122,072 milliards de FCFA contrastant nettement avec la faible augmentation de 8,56 milliards de la veille.

Cette capitalisation est en effet passée de 17 337,103 milliards de FCFA la veille à 17 459,175 milliards de FCFA ce 30 juin 2026. A l'origine de cette forte hausse il y a celle de l'indice BRVM Composite qui a gagné 0,70% à 453,21 points contre 450,04 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une progression de 0,63% à 212,45 points contre 211,11 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse plus modeste de 0,20% à 174,83 points contre 174,48 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est fortement accru de 1,22% à 328,52 points contre 324,56 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une variation positive de 0,70% à 179,67 points contre 178,42 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une hausse de 507 millions, en s'établissant à 13 106,651 milliards FCFA contre 13 106,144 milliards FCFA le lundi 29 juin 2026.

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La valeur des transactions s'est établie à 1,287 milliard de FCFA contre 1,994 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 7,45% 17 735 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,40% 4 500 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 5,88% à 23 500 FCFA), ETI Togo (plus 5,26% 40 FCFA) et SICOR Côte d'Ivoire (plus 5,02% à 4 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 1 815 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,43% 16 600 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 2 500 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 2 445 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 0,85% à 2 330 FCFA).