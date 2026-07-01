Togo: Golfe 1 renforce sa riposte avec le déploiement de motopompes dans les quartiers sinistrés

Face aux importantes pluies enregistrées le 29 juin 2026 à Lomé, la Commune Golfe 1 intensifie ses actions pour venir en aide aux populations touchées par les inondations.

Ce mardi 30 juin, le maire Gbloekpo Koamy GOMADO a procédé à la remise officielle de motopompes destinées aux quartiers les plus affectés afin d'accélérer l'évacuation des eaux stagnantes et de limiter les conséquences de cette situation d'urgence.

La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de la Croix-Rouge, section locale de Bè, ainsi que du chef canton de Bè, Togbuigan Adela Aklassou IV, témoignant de la mobilisation des autorités locales et des partenaires communautaires face à cette crise.

Cette dotation vient renforcer les interventions déjà engagées par les services techniques de la commune, mobilisés de jour comme de nuit pour répondre aux appels des habitants confrontés aux inondations.

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« Nous sommes confrontés à une situation d'urgence qui appelle une réponse immédiate. Nous avons entendu le cri de détresse de nos populations et il était de notre devoir d'agir sans attendre. La mise à disposition de ces motopompes constitue une première réponse destinée à soulager les ménages affectés, en attendant la mise en oeuvre de solutions plus durables face aux inondations.

Cette action ne résume toutefois pas notre engagement. D'autres équipes de veille et d'intervention sont mobilisées sur le terrain, de jour comme de nuit, pour mener des opérations de secours, d'assistance et de sauvetage partout où le besoin se fait sentir », a déclaré le maire Gbloekpo Koamy GOMADO.

Au-delà du pompage des eaux, les équipes communales poursuivent le débouchage des caniveaux et multiplient les interventions ciblées dans les zones les plus exposées afin de réduire les risques et de faciliter le retour progressif à la normale.

Alors que la saison des pluies est loin d'être terminée, les autorités de Golfe 1 invitent les populations à redoubler de vigilance, à éviter les zones inondées et à respecter les consignes de sécurité. Parallèlement aux opérations de terrain, une vaste campagne de sensibilisation est menée afin d'informer les habitants sur les comportements à adopter pour prévenir les accidents liés aux intempéries.

Précision utile, il est à noter qu'en plus des motopompes déjà existantes, ce sont 7 autres nouvelles d'une puissance de 9 chevaux, et d'un Débit de 96 m3/h, achetés dans l'urgence aujourd'hui par la Mairie et mises à disposition des quartiers sinistrés, pour pouvoir les soulager.

À travers cette réponse rapide, la Commune Golfe 1 réaffirme sa volonté de rester aux côtés des populations sinistrées et de poursuivre les efforts nécessaires pour limiter l'impact des inondations, tout en travaillant à des solutions durables pour renforcer la résilience du territoire face aux aléas climatiques.