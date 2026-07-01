Angola: Edições Novembro récompense des professionnels lors du gala de son 50e anniversaire

Luanda — Edições Novembro, propriétaire du Jornal de Angola et d'autres titres, a célébré vendredi ses 50 ans d'existence lors d'un gala marqué par des hommages rendus aux anciens et actuels directeurs de l'entreprise et par la remise de distinctions à des journalistes qui se sont illustrés lors de concours nationaux et internationaux

À cette occasion, la porte-parole de l'événement, Vanusa Capimba, a déclaré que cette célébration représentait un tournant historique pour la presse angolaise.

Elle a rappelé que, bien que l'indépendance de l'Angola ait été proclamée en 1975, la date du 26 juin a été instituée comme anniversaire du "Jornal de Angola" car elle marque l'achèvement du processus de nationalisation de la presse, consolidé par la visite du premier président angolais, António Agostinho Neto, dans les locaux du journal, en 1976.

Selon Vanusa Capimba, le « Jornal de Angola » continue de jouer un rôle de référence dans les médias du pays, car il s'agit du seul quotidien d'État à diffusion nationale, dont la couverture est assurée dans toutes les provinces. C'est pourquoi, a-t-elle déclaré, il était opportun de rendre hommage aux professionnels qui se consacrent pleinement à la préservation de cet héritage.

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Elle a affirmé que l'un des principaux objectifs du quotidien est de diffuser l'information sur l'ensemble du territoire national via les plateformes numériques.

Pour répondre aux nouvelles exigences du marché, Edições Novembro a renforcé sa présence numérique en créant les portails de ses titres, parmi lesquels le Jornal de Angola, le Jornal de Economia & Finanças et le Jornal dos Desportos, ainsi qu'une édition en ligne par abonnement et une présence active sur les réseaux sociaux.

Parmi les stratégies de modernisation, Vanusa Capimba a mis en avant la création d'une assistante numérique d'Edições Novembro, développée pour faciliter le service client sur les plateformes numériques, attirer de nouveaux lecteurs et annonceurs, ainsi que pour guider les entreprises dans le choix du titre le plus adapté à la promotion de leurs produits et services.

Par ailleurs, la porte-parole a plaidé en faveur de l'union entre les différents acteurs du secteur des médias. MEL/ASS/LUZ