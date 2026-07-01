Congo-Kinshasa: Le « Grand Prix Cycliste de l'Unité » lancé à Kinshasa pour la fête de l'indépendance

À l'occasion de la 66e commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'Entente urbaine de cyclisme de Kinshasa-Lukunga (zone Kin-Ouest) a organisé, mardi 30 juin 2026, le « Grand Prix Cycliste de l'Unité ».

Une cinquantaine de coureurs ont pris part à cette course, dont 20 seniors, 22 juniors, 7 femmes cyclistes et 6 vétérans. Les participants sont venus de plusieurs provinces, notamment du Nord-Kivu, du Haut-Katanga, du Kongo-Central, ainsi que du Congo-Brazzaville.

Un parcours au coeur de Kinshasa

Le coup d'envoi de cette course à circuit fermé a été donné à 10h42 par le président de l'Entente urbaine de cyclisme de Kinshasa zone Ouest, Abraham Lwakabwanga, depuis le point de départ situé devant le siège de l'Union sacrée de la nation.

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Les cyclistes ont emprunté un itinéraire passant par le pont SOCIMAT, avec une descente vers Fleuve Congo Hôtel ; avant de remonter vers la place des Évolués via l'avenue Colonel Tshatshi, pour enfin revenir devant le siège de l'Union sacrée sur le boulevard du 30 Juin.

Des participants satisfaits

Venue de Goma, la championne du Congo, Déborah Okito, s'est réjouie de la tenue de cette activité sportive en ce jour symbolique.

« J'étais satisfaite, d'abord parce que la journée de l'indépendance est une fête pour nous les Congolais. Je suis tellement fière que le cyclisme ait aussi été présent aujourd'hui », a-t-elle déclaré.

De son côté, Mayasi Evariste, cycliste du Congo-Brazzaville, a salué l'ambiance de la course :

« Ça a été formidable, ça a été intense. Il y a eu des attaques, mais nous avons contre-attaqué. Vraiment, c'était bien. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, je vous aime ».

Une compétition reportée pour les finales

Après plusieurs tours, les phases finales de la compétition auront lieu le dimanche 5 juillet, a annoncé le président Abraham Lwakabwanga.

« Le programme de ce jour a été réaménagé pour dimanche prochain. Je vous invite à venir découvrir les heureux vainqueurs, que ce soit chez les hommes, les dames, les juniors ou les vétérans. Nous avons voulu célébrer l'indépendance à travers un effort physique qu'est le vélo », a-t-il expliqué.

Ambiance festive et récompenses

La journée a été agrémentée par les prestations de l'orchestre Kitaka Muzika, qui a revisité des chansons emblématiques de l'époque de l'indépendance ainsi que des classiques de la musique congolaise.

Des récompenses financières sont prévues pour les vainqueurs de chaque catégorie :

Senior (hommes): 1 million de francs congolais (435 USD)

Dames: 500 000 francs congolais

Juniors: 500 000 francs congolais

Vétérans : 500 000 francs congolais

Ce Grand Prix s'inscrit ainsi comme un rendez-vous sportif et festif, célébrant à la fois l'unité nationale et la promotion du cyclisme en République démocratique du Congo.