Congo-Kinshasa: Le Président de la République a relancé le train urbain après près de 15 ans d'arrêt

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement relancé le train urbain de Kinshasa, ce mardi 30 juin, une initiative stratégique destinée à transformer la mobilité de la capitale congolaise en connectant la Gare centrale à l'aéroport international de N'djili.

Cette mise en circulation s'inscrit dans le cadre du projet MetroKin, un réseau ferroviaire de 300 kilomètres soutenu par l'Africa Finance Corporation (AFC). Conçu pour transporter plus de 520 000 passagers par jour dans sa première phase, ce projet entend apporter une réponse concrète aux défis d'une mégalopole de près de 20 millions d'habitants.

La relance de cette ligne de 25 kilomètres vient relever d'importants défis structurels pour la ville de Kinshasa notamment le désengorgement du trafic routier face aux embouteillages de la capitale, l'amélioration du pouvoir d'achat par une offre tarifaire stable et accessible, ainsi que la restauration du domaine public à travers la libération des emprises ferroviaires occupées illégalement.

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Pour le Chef de l'État, le trafic ferroviaire devrait également s'étendre à la partie Ouest de la capitale, entre la Gare centrale et la place Kintambo Magasin. Après ce trajet inaugural, le trafic quotidien pourrait reprendre dans moins de trois semaines. L'objectif est de réduire de 20 à 30 minutes la durée du trajet entre la Gare centrale et l'aéroport international de N'djili.