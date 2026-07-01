Congo-Kinshasa: Le Président à la réception du premier Dreamliner de la compagnie nationale Air Congo

30 Juin 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Dans le cadre de la relance du transport aérien national, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la réception ce mardi, à l'aéroport international de N'djili, du premier Boeing 787-800 Dreamliner aux couleurs d'Air Congo, appelé à assurer les premières liaisons intercontinentales de la compagnie nationale.

Cette acquisition marque l'entrée d'Air Congo dans une nouvelle dimension avec l'ouverture, dès le 1er juillet 2026, de la liaison directe Kinshasa-Bruxelles, première destination intercontinentale du transporteur national. Une desserte rendue possible grâce au partenariat stratégique conclu entre Air Congo et Ethiopian Airlines, actionnaire de référence et partenaire technique de la compagnie.

Doté d'une capacité de 270 sièges, dont 24 en classe Affaires et 246 en classe Économique, le Dreamliner offre des performances adaptées aux vols long-courriers, avec un niveau de confort répondant aux standards internationaux. Il constitue le sixième appareil intégré à la flotte d'Air Congo, dont le développement accompagne la stratégie gouvernementale de modernisation du secteur aérien.

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La mise en service de cet appareil reflète l'engagement du Chef de l'État de renforcer la connectivité de la République démocratique du Congo, de soutenir les échanges économiques et de rapprocher davantage le pays de sa diaspora ainsi que de ses principaux partenaires internationaux.

Bruxelles constitue la première étape de cette ambition, avant l'ouverture envisagée d'autres destinations internationales.

Avant cette cérémonie, le Chef de l'État a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation du terminal des vols domestiques de l'aéroport international de N'djili.

Entièrement rénovée, la rotonde offre désormais des installations modernisées répondant aux exigences internationales en matière de sécurité, de fluidité des opérations et de confort des passagers. Ces travaux s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires engagé par le Gouvernement afin d'améliorer la qualité des services de transport aérien en République démocratique du Congo.

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