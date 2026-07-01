Maroc: Nutrition et sécurité alimentaire - Le HCP et la FAO présentent la Table marocaine de composition des aliments

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) ont présenté, mardi à Salé, la Table marocaine de composition des aliments (TMCA), un référentiel national pour mieux analyser les habitudes alimentaires et éclairer les politiques publiques.

Fruit d'un partenariat institutionnel, ce nouvel outil scientifique documente la composition nutritionnelle de 1.001 aliments consommés au Royaume à travers 43 constituants nutritionnels, englobant aussi bien les produits de base que les plats traditionnels marocains.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du HCP, Ayache Khellaf, a souligné que la TMCA, qui se veut l'aboutissement d'une collaboration exemplaire avec la FAO, constitue un véritable bien public national en fournissant des informations détaillées sur les aliments et les constituants nutritionnels.

Cet outil, a-t-il ajouté, est un véritable bien public national, offrant aux décideurs, aux chercheurs et aux professionnels de la santé un référentiel harmonisé et parfaitement adapté au contexte marocain.

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M. Khellaf a relevé que la nutrition, qui occupe aujourd'hui une place centrale dans les efforts visant à atteindre les objectifs de développement durable, est considérée comme un facteur déterminant non seulement pour la santé et le bien-être des populations, mais également pour le développement économique et la réduction des inégalités sociales et territoriales.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine El Haloui a indiqué que la connaissance précise de la composition nutritionnelle constitue un levier stratégique pour répondre aux grands défis liés aux mutations des systèmes alimentaires et à l'augmentation des maladies non transmissibles.

Pour lui, cette table est une véritable infrastructure scientifique nationale pour la communauté académique. Et de soutenir : « Ce référentiel permettra de renforcer les travaux de recherche dans des domaines cruciaux tels que la santé publique, la sécurité sanitaire, la biotechnologie et l'intelligence artificielle appliquée à la nutrition ». En remplaçant des tables étrangères qui ne reflètent pas les spécificités du patrimoine alimentaire national, la TMCA contribuera de manière significative à améliorer la qualité des formations dispensées au sein des universités marocaines, a fait valoir M. El Haloui.

Pour sa part, le directeur de la Population ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdelhakim Yahyane a rappelé le lien direct et profond entre la question nutritionnelle et la santé publique au Maroc. Dans ce sens, il a fait savoir que les équipes médicales mesurent au quotidien le poids des déficits nutritionnels sur les indicateurs de santé, rendant incontournable la disposition de données locales fiables pour concevoir, évaluer et orienter efficacement les interventions.

Quant au Représentant-Assistant, chargé du Programme FAO, Abdelhak Laiti, il a indiqué que la nutrition est l'un des piliers de la stratégie de la FAO 2022-2031, qui repose sur les « 4 améliorations » (production, nutrition, environnement et conditions de vie).

Ce pilier nécessite un fondement scientifique solide quant à la composition réelle des aliments consommés, a-t-il préconisé.

Conçue dans le cadre d'un partenariat entre le HCP et la FAO, selon la classification COICOP de l'ENNVM 2025-2026 et les normes internationales FAO/INFOODS, la TMCA permet de convertir les quantités déclarées dans les enquêtes de consommation des ménages en apports énergétiques et nutritionnels fiables.

Outil évolutif, elle est appelée à être régulièrement mise à jour pour accompagner durablement les travaux du HCP, des ministères et des institutions de recherche.