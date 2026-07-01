Madagascar: CAN - Les matchs à domicile restent hypothétiques

Au rythme actuel des travaux et des procédures d'homologation, les Barea pourraient être amenés à jouer à l'extérieur tous leurs matchs qualificatifs à la CAN.

Les annonces et les déclarations officielles se sont enchaînées et les amoureux du ballon rond attendent impatiemment la concrétisation. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, avait déclaré que «le revêtement hybride du terrain du stade Barea à Mahamasina était prévu fin janvier, et qu'une phase d'analyse technique devait être en cours», mais en vain.

La gestion du stade avait été confiée au MJS en fin d'année 2025. Le directeur de la société Kianja Barea, Mady Rasolovoninjatovo, avait souligné que «les techniciens allaient procéder à la prospection des fournisseurs en Europe et en Afrique, dont au Maroc et en Égypte, après l'analyse technique».

Il a été ensuite validé lors du Conseil des ministres, début mai, que «l'aire de jeu sera revêtue d'une pelouse hybride et l'État, par le ministère de l'Économie et des Finances, prendra en charge intégralement les derniers travaux de mise aux normes du stade afin d'obtenir l'homologation définitive».

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Le premier semestre de l'année est écoulé et l'état de la pelouse naturelle se dégrade de jour en jour, surtout en cette période hivernale et après la célébration de la fête nationale sur ce stade mythique des Barea, qui avait accueilli pour la dernière fois, en mars 2024, des matchs officiels lors du tournoi triangulaire durant la fenêtre FIFA entre Madagascar, le Rwanda et le Burundi.

Concrétisation tardive

Cette semaine, le ministère des Sports a indiqué que l'État allait lancer les appels d'offres auprès de sociétés fournisseurs agréées par la CAF et la FIFA. Les procédures de marchés publics devront être menées avant toute commande. Selon les informations disponibles, le remplacement intégral et l'installation du gazon hybride nécessiteront au moins six mois. Après l'installation, les techniciens locaux devront également bénéficier d'un transfert de compétences pour assurer l'entretien spécifique de cette pelouse.

Dans ce cas, avec les procédures et le temps d'installation d'au moins six mois, la pelouse hybride ne serait pas prête avant la fin de l'année, alors que les matchs des qualifications pour la CAN 2027 débuteront vers septembre. Les deux premières journées se tiendront entre le 21 septembre et le 6 octobre, où Madagascar devrait recevoir la Tanzanie lors du deuxième match, après la 1re journée contre le Nigeria à l'extérieur.

La Grande Île affrontera la Guinée-Bissau lors des 3e et 4e journées, entre le 9 et le 17 novembre, et le match aller est prévu à domicile. Les passionnés du football malgache et les fans des Barea seront ainsi privés de ces matchs de qualification à la CAN à domicile. À ce rythme, obtenir l'homologation début 2027 demeure incertain. Les 5e et 6e journées sont programmées du 22 au 30 mars. Les Barea devraient recevoir les Black Stars lors de la cinquième journée. La pelouse hybride est bien plus coûteuse en termes d'installation et d'entretien, mais plus conforme aux standards internationaux.