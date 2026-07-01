Madagascar: Épidémie - Le vaccin contre la Mpox se fait rare

Les centres de santé sont en rupture de vaccins contre la Mpox. Les autorités annoncent l'arrivée imminente de trente mille nouvelles doses.

Déception dans les centres de santé. Les candidats à la vaccination contre la Mpox repartent bredouilles. Les doses sont indisponibles dans les centres de santé depuis quelques jours. « Au début, je ne croyais pas trop à cette maladie, mais quand j'ai vu des collègues tomber malades, j'ai compris qu'il fallait se protéger. Je suis venu pour me faire vacciner, mais on me demande de repasser dans quelques jours.

L'attente commence sérieusement à me stresser, avec la forte propagation de la maladie », lance un transporteur, hier. Les stocks de vaccins sont épuisés, selon le professeur Jean de Dieu Mamy Randria, incident manager du Centre des opérations d'urgence de santé publique (Cousp), lundi, lors de la présentation de l'évolution de l'épidémie.

Selon les chiffres officiels disponibles à ce jour, 99 000 personnes ont déjà été vaccinées contre la Mpox. La Direction du Programme élargi de vaccination (DPEV) auprès du ministère de la Santé publique estime que le nombre réel de vaccinés se situe plutôt entre 120 000 et 140 000. Le bilan resterait incomplet, car certains centres de santé de base n'auraient pas encore pu transmettre leurs données en raison de leur éloignement.

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Il aura fallu plus de trois mois pour que les 30 000 doses de vaccin reçues au mois de mars soient totalement écoulées. La campagne de vaccination a démarré timidement, avec une faible affluence, dans les premiers temps. « Nous avons reçu des doses pour vacciner 140 000 personnes. Mais nous sommes encore à moins de 10 000 personnes vaccinées », avait déclaré le Dr Laurent Musongo, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Madagascar, lors de la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la santé (JMS), au stade Barea de Mahamasina, le 7 avril.

Seules armes

Avec la propagation des cas, dont le nombre de cas confirmés dépasse les deux mille en six mois, et une dizaine de décès, l'engouement pour le vaccin grandit. Malheureusement, le vaccin n'est pas disponible en cette période. Cette situation devrait, toutefois, se débloquer rapidement.

« Sauf contretemps, le prochain arrivage est attendu pour le 5 juillet. Ce deuxième lot devrait permettre de réceptionner 30 000 doses de vaccins supplémentaires », a indiqué le Dr Tsivahiny Paubert, directeur du Programme élargi de vaccination (DPEV). Ces nouvelles doses permettront de vacciner près de 140 000 personnes. En attendant cette livraison, la vigilance et le strict respect des mesures de protection restent les seules armes disponibles pour freiner l'épidémie. La Mpox se transmet lors d'un contact étroit avec une personne infectée.

Cinquante nouveaux cas confirmés

Le dernier bilan officiel du ministère de la Santé publique fait état d'une accélération des contaminations à travers le pays. Selon le dernier point de situation publié par le Cousp, le 30 juin 2026, 50 nouveaux cas ont été officiellement confirmés sur le territoire national. Ces cas sont répartis à Toamasina I et II, Maintirano, Tolagnaro, Antsirabe, Vatomandry et Mandoto. Avec ces nouveaux cas, les cas cumulés depuis décembre 2025 atteignent 2 459. 61 nouveaux cas suspects ont été notifiés.