Madagascar: Examen - Les candidats au BEPC augmentent

Les candidats inscrits à l'examen du BEPC connaissent une augmentation de près de 9 % par rapport aux deux dernières sessions. Le ministère de l'Éducation nationale a rapporté, hier, 327 815 candidats inscrits pour la session 2026, contre 299 312 candidats pour la session 2025 et 299 130 pour l'année 2024.

Des projets d'allègement des charges parentales ont poussé des parents à scolariser leurs enfants, selon le constat de quelques directeurs d'établissements scolaires. « Notre effectif a doublé par rapport à l'année dernière. Des élèves qui ont abandonné, principalement des filles, sont même revenues à l'école grâce au projet East Africa Girls' Empowerment and Resilience (Eager) », témoigne le directeur du collège d'enseignement général d'Ambatolava, à Vangaindrano, Clément Hervé Ratokindraiarintsoa. Le programme Eager, dont Madagascar est bénéficiaire, a pour objectif de réintégrer les filles déscolarisées en les aidant à reprendre leur scolarité et à les maintenir tout au long de leur parcours scolaire.

Face à cette hausse, la carte des centres d'examen a été élargie. Le ministère de l'Éducation nationale a ouvert une trentaine de centres supplémentaires par rapport à l'année dernière, portant le total à 1 101 centres de composition écrite, répartis en 9 440 salles. Le Lycée moderne d'Ampefiloha se distingue comme le plus grand centre de cette session : il accueillera à lui seul 2 991 candidats, répartis dans 63 salles.

Comme chaque année, la majorité des candidats, soit 174 760 personnes, ont choisi l'option A, tandis que 153 055 ont choisi l'option B. Cette session verra la participation d'un candidat âgé de 10 ans et d'un autre de 38 ans. Ils sont le benjamin et le doyen de la session 2026.

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