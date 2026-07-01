Sénégal: Le Premier ministre préconise la 'stabilité financière' de l'ISRA

Dakar — Le Premier ministre a assuré, mardi, à Dakar, s'évertuer à trouver une "solution" à la démission de plusieurs agents de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), en même temps qu'il a demandé au gouvernement de lui allouer davantage de ressources en vue de sa "stabilité financière".

Le gouvernement veut faire en sorte que 20 agents de l'ISRA ayant manifesté le désir d'en démissionner y restent, a déclaré le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba.

"Vingt personnes, dont 11 chercheurs, étaient sur le point de partir. Le ministère cherche à les retenir à l'ISRA", a dit M. Ba lors d'un conseil interministériel consacré à la campagne de production agricole de cette année.

"Nous allons trouver une solution", a assuré le Premier ministre en parlant de la volonté du gouvernement de dissuader les agents concernés de partir.

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Il affirme avoir déjà demandé au ministre de l'Agriculture de s'entretenir de ce sujet avec son collègue chargé de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Ahmadou Al Aminou Lo ajoute avoir autorisé le ministre de l'Agriculture et son collègue chargé de l'Économie, des Finances et du Plan d'inscrire dans la loi de finances rectificative un montant adéquat pour couvrir les besoins financiers de l'ISRA".

Il dit avoir pris cette mesure pour "éviter l'aggravation des pertes de compétences scientifiques" et "assurer à l'avenir, avec les dotations budgétaires nécessaires, la stabilité financière de l'ISRA".

Des agents de l'Institut sénégalais de recherches agricoles démissionnent quelquefois de cet établissement du secteur parapublic, le plus beau fleuron de la recherche agricole nationale, pour se mettre au service des universités ou d'autres centres de recherche.